Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia kembali diguncang oleh kabar penegakan hukum terkait praktik kecurangan perdagangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan apresiasi tinggi kepada pihak kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, yang berhasil membongkar dugaan manipulasi harga saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA). Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan terhadap mereka.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa langkah tegas yang diambil oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri merupakan sinyal positif bagi integritas pasar modal tanah air. Menurutnya, penetapan tersangka ini adalah bukti nyata bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap praktik "goreng saham" yang merugikan investor publik.

"Kami telah mencermati pemberitaan resmi dari Bareskrim. Sudah ada ekspos dan upaya penegakan hukum yang konkret terkait pelanggaran di pasar modal, terutama mengenai dugaan manipulasi harga saham yang melibatkan DSSA," ujar Hasan saat memberikan keterangan usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (27/11/2026).

Hasan menjelaskan bahwa proses hukum ini merupakan hasil dari penyelidikan mendalam yang dilakukan kepolisian sejak kasus dugaan pelanggaran pidana saham DSSA ini mencuat ke publik. Melalui serangkaian pengembangan penyidikan, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi aktor-aktor di balik layar yang diduga kuat menggerakkan harga saham secara tidak wajar.

"Konfirmasi yang kami terima, setidaknya sudah ada tiga pihak yang status hukumnya ditingkatkan menjadi tersangka dan saat ini telah dilakukan penahanan," tambah Hasan.

Meski demikian, OJK menekankan bahwa pengungkapan tiga tersangka ini barulah permulaan. Hasan berharap kepolisian tidak berhenti di titik ini. Berdasarkan data awal dan hasil pemeriksaan yang telah dipaparkan, terdapat indikasi kuat bahwa jaringan pelaku manipulasi ini jauh lebih luas dan terorganisir.

Ia menyoroti bagaimana para pelaku diduga memanfaatkan kemajuan teknologi dan berbagai fasilitas digital untuk menjalankan aksi manipulasi mereka. Jaringan ini disebut melibatkan banyak pihak agar pergerakan harga saham yang tidak alami tersebut sulit terdeteksi oleh sistem pengawasan biasa.

"Kami sangat berharap pengembangan kasus ini terus dilakukan secara masif. Dari hasil ekspos kepolisian, terlihat jelas bagaimana jaringan ini menggunakan teknologi dan melibatkan banyak pihak untuk memanipulasi harga di pasar," tegasnya.

OJK berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Harapannya, pengusutan kasus DSSA dapat membongkar seluruh aktor intelektual maupun pelaksana di lapangan, sehingga memberikan efek jera yang kuat. Langkah ini krusial untuk memperkuat kepercayaan investor dan memastikan pasar modal Indonesia berjalan secara transparan, adil, dan bersih dari praktik curang.