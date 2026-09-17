BEI Mengorek MMIX Buka Kartu

PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) akhirnya angkat bicara menanggapi serangkaian pertanyaan dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait pemeriksaan transaksi saham perseroan. Melalui keterbukaan informasi publik, emiten yang fokus pada produk kesehatan dan perawatan diri ini secara transparan membeberkan susunan pemegang saham dan jajaran manajemennya per 26 Januari 2024. Data ini, sebagaimana dilaporkan jabarpos.id, dipastikan tidak mengalami perubahan signifikan hingga 11 Juni 2024.

Langkah ini diambil MMIX menyusul permintaan penjelasan dari BEI yang ingin mendalami lebih jauh dinamika transaksi saham perusahaan. MMIX menegaskan bahwa seluruh informasi yang disampaikan berlandaskan pada keputusan resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Dari data yang terkuak, PT Multi Inti Usaha tercatat sebagai pemegang saham pengendali MMIX dengan kepemilikan fantastis, mencapai 1,44 miliar saham atau setara 60% dari total 2,4 miliar saham yang beredar. Sementara itu, porsi kepemilikan publik menduduki posisi kedua dengan 600 juta saham atau 25%.

Adapun sisa kepemilikan saham didistribusikan di antara para petinggi perusahaan. Direktur Utama Mengky Mangarek dan Direktur Eveline Natalia Susanto masing-masing memegang 144 juta saham, atau 6% dari total saham. Tak ketinggalan, Komisaris Utama Hillary Josephine dan Komisaris Allen Feliciano masing-masing memiliki 36 juta saham, yang merepresentasikan 2%. Menariknya, Direktur Christopher Lee dan Komisaris Independen Togu Cornetius Simanjuntak dikonfirmasi tidak memiliki selembar pun saham perseroan.

Dalam lampiran Keputusan Menkumham Nomor AHU-0046853.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang disertakan, terungkap bahwa modal dasar MMIX mencapai Rp180 miliar dengan modal ditempatkan sebesar Rp60 miliar. Namun, terdapat catatan penting: susunan pemegang saham dalam lampiran tersebut bukanlah daftar pemegang saham terakhir yang tercatat di Biro Administrasi Efek (BAE).

Salah satu poin krusial yang diminta BEI adalah informasi mengenai pemegang saham institusi beserta pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owners) hingga level perorangan. MMIX merespons dengan menyatakan adanya pemegang saham berbentuk badan hukum. Namun, perseroan memilih untuk tidak merinci lebih jauh susunan pemegang saham maupun pengurus PT Multi Inti Usaha, entitas yang menjadi pemegang saham mayoritas.

Lebih lanjut, MMIX menegaskan bahwa hingga 26 Januari 2024, perseroan tidak memiliki anak perusahaan, sehingga tidak ada data terkait yang dapat disajikan. Manajemen MMIX menutup penjelasannya dengan komitmen teguh untuk senantiasa memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta regulasi yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.

Sebagai latar belakang, saham MMIX sempat mengalami penghentian sementara perdagangan oleh BEI. Berdasarkan pengumuman Bursa tertanggal 5 Juni 2024 (mengoreksi tahun dari 2026), suspensi tersebut kemudian dicabut, dan perdagangan saham MMIX dibuka kembali di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I tanggal 17 Juni 2024.