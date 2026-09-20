Langkah Berani Macron Bikin Trump Kaget

Menjelang Sidang Umum PBB 2026, Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan manuver diplomatik strategis yang menarik perhatian dunia. Langkah ini, yang secara luas diinterpretasikan sebagai respons terhadap provokasi Presiden AS Donald Trump, bertujuan menegaskan kedaulatan Prancis atas wilayahnya di Kanada. Kunjungan bersejarah ini, sebagaimana dilaporkan jabarpos.id, menjadi sorotan utama sebelum pertemuan para pemimpin dunia di New York.

Sebelum bertolak ke markas PBB, Macron menyempatkan diri untuk mengunjungi Saint Pierre dan Miquelon, sebuah kepulauan kecil di lepas pantai Atlantik Kanada yang merupakan satu-satunya wilayah Prancis yang tersisa di Amerika Utara. Di sana, ia mengadakan pembicaraan penting dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney pada Minggu waktu setempat. Kunjungan Macron ke kepulauan terpencil ini bukan hanya yang pertama bagi seorang presiden Prancis sejak 2014, tetapi juga bertepatan dengan upaya Kanada untuk mempererat hubungan dengan Uni Eropa, terutama di tengah ketegangan perang dagang yang memanas dengan Amerika Serikat.

Kedatangan Macron di wilayah tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Presiden Donald Trump mengunggah gambar kontroversial di media sosial. Gambar tersebut menampilkan peta yang menunjukkan pulau-pulau Saint Pierre dan Miquelon, serta wilayah Karibia Prancis, tertutupi oleh bendera AS, seolah-olah menjadi bagian dari "Amerika Serikat" yang lebih luas. Unggahan Trump ini memicu gelombang spekulasi dan ketegangan diplomatik, meskipun Prancis tidak memberikan tanggapan resmi pada saat itu.

Saat mendarat di wilayah berpenduduk 5.800 jiwa itu pada Sabtu malam, Macron dengan tegas menyatakan, "Tidak ada keraguan (bahwa itu adalah wilayah Prancis)." Menanggapi pertanyaan tentang peta Trump, ia dengan tenang menambahkan kepada wartawan, "Kami tidak akan menegaskannya setiap hari karena orang-orang memiliki ide aneh atau mengatakan hal-hal aneh." Pernyataan ini secara tersirat merupakan sindiran tajam terhadap klaim tak berdasar tersebut. Para pejabat Prancis menekankan bahwa kunjungan Macron memiliki bobot simbolis yang kuat, menggarisbawahi kedaulatan Prancis dan menyoroti hubungan erat dengan Kanada.

Bagi Prancis, Saint Pierre dan Miquelon memiliki nilai strategis yang signifikan, terutama karena lokasinya yang dekat dengan perbatasan AS dan wilayah Arktik. Wilayah ini juga menempati posisi kunci dalam kerja sama Prancis dengan Kanada, termasuk di bidang energi, salah satu isu utama yang menjadi fokus pertemuan antara Macron dan Carney.

Dalam diskusi mereka, Macron, yang pemerintahannya menghadapi tekanan domestik terkait kenaikan harga bahan bakar, menyuarakan keinginannya agar Kanada memperluas ekspor gas alam cair (LNG) ke Eropa, bukan terutama ke Asia. Permintaan ini mencerminkan kebutuhan Eropa akan pasokan energi yang lebih stabil di tengah gejolak global.

Kedua pemimpin juga membahas prospek hubungan yang lebih dalam antara Kanada dan Uni Eropa. Blok tersebut telah membuka pintu bagi Ottawa untuk menjadi anggota asosiasi pertamanya, sebuah langkah yang berpotensi memperkuat posisi Kanada di panggung global dan memberikan alternatif di tengah ketegangan dengan AS.

Namun, jalan menuju integrasi yang lebih dalam kemungkinan akan menghadapi rintangan. Meskipun Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif (CETA) antara Uni Eropa dan Kanada telah disepakati lebih dari satu dekade lalu, dan implementasi sementara dimulai sembilan tahun lalu, beberapa negara anggota Uni Eropa, termasuk Prancis, belum meratifikasi perjanjian tersebut sepenuhnya. Ini menunjukkan kompleksitas dalam membangun aliansi ekonomi yang lebih kuat dan tahan lama.

Kunjungan Macron ini bukan sekadar perjalanan diplomatik biasa, melainkan sebuah pernyataan politik yang tegas di tengah lanskap geopolitik yang semakin kompleks, menegaskan posisi Prancis di hadapan tantangan dari berbagai arah.