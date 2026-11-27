Jabarpos.id – Kabar baik datang dari sektor moneter nasional. Setelah sempat mengalami tekanan hebat, nilai tukar rupiah diprediksi akan segera menunjukkan tren penguatan yang signifikan. Para pakar ekonomi bahkan memberikan proyeksi optimis bahwa mata uang Garuda ini berpeluang kembali menembus level di bawah Rp18.000 per dolar AS pada tahun 2027 mendatang.

Kondisi pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dinilai lebih banyak dipicu oleh faktor sentimen pasar global ketimbang melemahnya kondisi ekonomi domestik. Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Harry Baskoro, menjelaskan bahwa ada beberapa pemicu utama yang bisa mendorong rupiah kembali perkasa. Faktor tersebut meliputi meredanya ketidakpastian di pasar global, efektivitas kebijakan bauran yang diterapkan Bank Indonesia (BI), serta membaiknya sentimen ekonomi di dalam negeri.

Harry menekankan pentingnya penguatan yang berbasis pada fundamental ekonomi yang kuat. Menurutnya, penguatan rupiah yang berkelanjutan tidak boleh hanya mengandalkan imbal hasil investasi yang tinggi, melainkan harus didorong oleh kualitas neraca pembayaran yang sehat, peningkatan ekspor, serta aliran investasi langsung yang masuk ke Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan partial mean reversion, Harry memproyeksikan rupiah akan bergerak ke kisaran Rp18.000 hingga Rp18.200 per dolar AS pada akhir tahun 2026. Jika Indonesia mampu menjaga kredibilitas fiskal dan menurunkan premi risiko, angka di bawah Rp18.000 pada tahun 2027 bukan sekadar mimpi.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, juga melihat adanya peluang penguatan rupiah menuju level Rp18.100 per dolar AS di penghujung tahun ini. Faiz berpendapat bahwa rupiah saat ini sedang mengalami kondisi overshoot atau pelemahan yang berlebihan. Hal ini terlihat dari defisit transaksi berjalan Indonesia yang sebenarnya masih jauh lebih terkendali jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi.

Ada tiga katalis utama yang dipantau oleh Faiz. Pertama, transformasi pasar modal Indonesia yang diharapkan mendapat penilaian positif dari MSCI. Kedua, melandainya harga minyak mentah dunia; jika harga minyak turun di bawah US$90 per barel pada Desember, hal ini akan menjadi angin segar bagi rupiah. Ketiga, stabilitas politik dalam negeri, terutama kelancaran transisi kepemimpinan yang akan memberikan kepastian arah kebijakan bagi investor asing.

Di sisi lain, Bank Indonesia tetap waspada terhadap dinamika pasar. Gubernur BI, Destry Damayanti, mengakui bahwa rupiah memang mengalami tekanan sepanjang tahun 2026, namun ia mencatat bahwa tekanan di semester kedua jauh lebih terkendali dibandingkan semester pertama. BI sendiri telah menyiapkan bauran kebijakan untuk tahun 2027 yang fokus pada stabilitas nilai tukar dan upaya menarik aliran modal asing (inflows).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga terus berupaya menjaga kredibilitas ekonomi nasional guna meredam sentimen negatif. Upaya ini mulai membuahkan hasil, terlihat dari meningkatnya incoming bid yang melonjak drastis dalam kurun waktu singkat. Dengan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, harapan agar rupiah kembali stabil dan menguat kini terbuka lebar.