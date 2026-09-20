Dari Warung Kecil Lahir Ribuan Toko

Siapa sangka, di balik ribuan gerai minimarket yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, ada kisah inspiratif tentang seorang pria yang memulai segalanya dari sebuah warung sederhana. Djoko Susanto, pendiri Grup Alfamart, adalah sosok di balik kerajaan ritel modern ini. Kisahnya, seperti yang diulas jabarpos.id, berawal dari sebuah warung kelontongan milik ibunya di Petojo, Jakarta, sebelum ia berhasil membangun lebih dari 23.000 toko.

Pria yang memiliki nama asli Kwok Kwie Fo ini sempat bekerja di sebuah perusahaan perakitan radio. Namun, panggilan untuk kembali membantu usaha keluarga tak terelakkan. Pada era 1960-an, ia memutuskan untuk kembali ke Toko Sumber Bahagia, warung kelontong ibunya. Di sinilah Djoko muda belajar seluk-beluk bisnis ritel dari bawah, mulai dari melayani pelanggan, mengatur stok barang, hingga menjaga toko.

Warung keluarga itu awalnya menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti kacang tanah, minyak sayur, sabun, dan rokok. Seiring waktu, Djoko melihat potensi besar dalam perdagangan rokok. Ia pun memfokuskan usahanya pada sektor ini dan berhasil membangun jaringan grosir yang berkembang pesat, mencapai 15 toko pada tahun 1987.

Kesuksesan Djoko menarik perhatian Putera Sampoerna, petinggi PT HM Sampoerna. Pertemuan krusial di akhir tahun 1986 ini, menurut Sam Setyautama dalam bukunya "Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia (2008)", menjadi titik balik dalam hidupnya. Djoko kemudian dipercaya menjabat direktur penjualan PT Sampoerna dan direktur PT Panarmas, distributor rokok Sampoerna.

Saat terlibat dalam pemasaran rokok Sampoerna A Mild pada 1989, Djoko mulai merintis bisnis ritel modernnya sendiri. Ia mendirikan PT Alfa Retailindo dan mengubah salah satu gudang Sampoerna di Jalan Lodan No. 80 menjadi Toko Gudang Rabat. Awalnya sebagai pusat distribusi rokok, toko ini kemudian berkembang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Jaringan gerainya terus bertambah, mencapai 32 toko di berbagai kota pada era 1990-an.

Transformasi berlanjut. Format toko kemudian disesuaikan menjadi minimarket yang lebih dekat dengan konsumen. Pada 18 Oktober 1999, jaringan ini resmi berganti nama menjadi Alfa Minimart di bawah naungan PT Sumber Alfaria Trijaya, dengan gerai pertamanya di Jalan Beringin Raya, Tangerang. Sejak 1 Januari 2003, Alfa Minimart bertransformasi menjadi Alfamart yang kita kenal sekarang.

Dari sebuah warung kelontong sederhana, bisnis keluarga ini kini telah menjelma menjadi Grup Alfamart, sebuah raksasa ritel dengan lebih dari 23.000 toko di seluruh Indonesia. Jaringan ini juga mencakup anak usaha seperti Alfamidi dan Lawson, membuktikan bahwa ketekunan, visi, dan kemampuan melihat peluang dapat mengubah impian kecil menjadi kenyataan besar yang berdampak luas. Kisah Djoko Susanto adalah pengingat bahwa setiap perjalanan besar seringkali dimulai dari langkah yang paling sederhana.