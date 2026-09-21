IHSG Terkapar Lagi Sektor Energi Jadi Sorotan

Author Image

Endang Wulansari

22 September 2026, 06:04 WIB

Share

Berdasarkan laporan jabarpos.id, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Senin (21/9/2026) dengan kinerja mengecewakan, parkir di zona merah setelah terkoreksi 56,43 poin atau 0,88% ke level 6.384,73. Penurunan ini menandai hari yang berat bagi pasar modal domestik, dengan sektor energi menjadi pemberat utama.

Pergerakan IHSG sepanjang hari menunjukkan volatilitas tinggi. Setelah dibuka di 6.446,90, indeks sempat mencoba bangkit mencapai puncak harian 6.451,33. Namun, tekanan jual yang kuat membalikkan keadaan, menyeret IHSG hingga menyentuh level terendah 6.381,57. Meskipun sempat berupaya menguat kembali di kisaran 6.420-an dan mendekati 6.430, momentum positif tersebut gagal dipertahankan. Menjelang penutupan, tekanan kembali mendominasi, menyebabkan IHSG merosot dan berakhir tipis di atas titik terendah hariannya. Secara keseluruhan, IHSG terkoreksi sekitar 62,17 poin dari level pembukaan dan anjlok sekitar 66,60 poin dari puncaknya.

IHSG Terkapar Lagi Sektor Energi Jadi Sorotan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Aktivitas perdagangan hari ini mencerminkan sentimen negatif tersebut, di mana saham yang melemah mencapai 372 emiten, jauh lebih banyak dibandingkan yang menguat sejumlah 294 emiten, dengan 297 saham lainnya stagnan. Data dari Stockbit menunjukkan dominasi pasar reguler dalam aktivitas transaksi. Tercatat volume perdagangan sebanyak 239,41 juta lot, dengan nilai transaksi mencapai Rp10,21 triliun dari sekitar 1,82 juta transaksi. Sementara itu, transaksi melalui pasar negosiasi tercatat sebanyak 28,54 juta lot, dengan nilai transaksi Rp1,58 triliun dari 448 transaksi.

Also Read

OJK Batasi Ketat Kepemilikan Saham BEI

Dibalik Larisnya Minuman Kekinian

Pasar Keuangan RI Bergejolak Hebat Menanti Keputusan Penting

KPK Obrak Abrik Summarecon Uang Ratusan Miliar Terkuak

OJK Ungkap Kunci Bank Aman Hadapi Kenaikan Bunga

Pelemahan IHSG, menurut data Refinitiv, sebagian besar dipicu oleh kinerja buruk sektor energi yang anjlok 2,2%, diikuti sektor utilitas yang turun 1,9%, dan sektor non-kritikal yang terkoreksi 0,8%. Beberapa saham berkapitalisasi besar yang menjadi pemberat utama indeks antara lain PT Bayan Resources Tbk (BYAN), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Di sisi lain, beberapa saham yang mencoba menahan laju koreksi IHSG adalah PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO), PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MTEL), dan PT Olympus Strategic Indonesia Tbk (NATO).

Prospek pasar keuangan di pekan ini diperkirakan akan dibayangi oleh serangkaian faktor global dan domestik. Ketegangan di Timur Tengah, khususnya konflik Houthi dan Arab Saudi, menjadi perhatian utama. Keputusan suku bunga dari bank sentral utama seperti Bank of Japan (BOJ) dan kebijakan Loan Prime Rate China juga akan dicermati investor. Dari dalam negeri, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia serta perkembangan uang beredar akan menjadi fokus. Sementara itu, Amerika Serikat dijadwalkan merilis data pesanan barang tahan lama di akhir pekan.

Kebijakan moneter AS yang ketat, dengan Federal Reserve (The Fed) yang baru saja menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam tiga tahun di tengah inflasi persisten dan imbal hasil obligasi tinggi, masih menjadi sentimen negatif. Harga minyak mentah yang bertahan di sekitar US$100 per barel dan imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang mendekati 5% menambah kekhawatiran akan tekanan inflasi dan arah kebijakan moneter global.

Di tengah kompleksitas tersebut, pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping menjadi agenda penting yang dinantikan pasar. Pembicaraan ini diharapkan mencakup isu-isu krusial seperti tarif perdagangan, mineral kritis, kecerdasan buatan (AI), dan berbagai persoalan ekonomi lainnya. Pertemuan ini didahului oleh pertemuan antara Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, menandakan persiapan awal untuk dialog tingkat tinggi tersebut yang berpotensi memengaruhi sentimen pasar global.

Related Post

OJK Batasi Ketat Kepemilikan Saham BEI

OJK Batasi Ketat Kepemilikan Saham BEI

Sep. 22, 2026

Jakarta – Langkah signifikan diambil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menata ulang struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia (BEI). Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

Dibalik Larisnya Minuman Kekinian

Dibalik Larisnya Minuman Kekinian

Sep. 22, 2026

Industri makanan dan minuman (mamin) kekinian terus menunjukkan geliatnya, mendorong PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) tampil sebagai pemain kunci di balik tren tersebut. Perusahaan

Pasar Keuangan RI Bergejolak Hebat Menanti Keputusan Penting

Pasar Keuangan RI Bergejolak Hebat Menanti Keputusan Penting

Sep. 22, 2026

Tekanan di pasar keuangan Indonesia kembali memanas pada awal pekan ini, Senin (21/09). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harus rela tersungkur ke level 6.384, sementara

KPK Obrak Abrik Summarecon Uang Ratusan Miliar Terkuak

KPK Obrak Abrik Summarecon Uang Ratusan Miliar Terkuak

Sep. 22, 2026

jabarpos.id melaporkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi dengan menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Bogor, Jawa Barat. Tindakan ini

OJK Ungkap Kunci Bank Aman Hadapi Kenaikan Bunga

OJK Ungkap Kunci Bank Aman Hadapi Kenaikan Bunga

Sep. 22, 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melayangkan peringatan tegas kepada sektor perbankan. Lembaga pengawas ini mendesak agar bank-bank mencermati betul kapasitas pembayaran para debitur serta potensi lonjakan

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com