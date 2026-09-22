Sukuk Ritel Lampaui Rekor Surat Utang Negara

Jabarpos.id – Instrumen investasi berbasis syariah kini semakin menunjukkan taringnya di pasar keuangan domestik. Dalam sebuah pencapaian yang mencengangkan, total penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel atau yang lebih dikenal dengan sukuk ritel, berhasil melampaui nilai total penerbitan Surat Utang Negara (SUN) konvensional yang telah berjalan selama dua dekade terakhir.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, akumulasi dana yang berhasil dihimpun melalui skema sukuk ritel sejak tahun 2009 hingga proyeksi tahun 2026 telah menyentuh angka fantastis, yakni Rp652,2 triliun. Angka ini secara resmi mengungguli total nominal penerbitan SUN yang tercatat sebesar Rp615,9 triliun dalam rentang waktu 2006 hingga 2026.

Fenomena ini menandakan adanya pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih instrumen investasi negara. Melansir laporan yang dihimpun jabarpos.id, dana sebesar Rp652,2 triliun tersebut merupakan hasil dari 41 seri penerbitan yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2009. Dari total seri tersebut, komposisinya terdiri dari 25 seri Sukuk Ritel (SR) dan 16 seri Sukuk Tabungan (ST).

Jika menilik sejarah perkembangannya, tahun 2024 tercatat sebagai masa keemasan dengan puncak penerbitan tahunan mencapai Rp85,6 triliun. Sementara itu, bagi para pemburu imbal hasil, tahun 2019 menjadi momen paling menggiurkan karena menawarkan tingkat kupon tertinggi yang menyentuh angka 8,05 persen.

Menariknya, pertumbuhan jumlah investor juga menunjukkan tren yang sangat positif. Data DJPPR mencatat bahwa seri SR025 menjadi primadona dengan jumlah investor mencapai 93.548 individu. Lonjakan ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan seri perdana SR001 yang hanya mampu menarik 14.295 investor. Artinya, minat masyarakat terhadap produk syariah negara telah meningkat hingga 6,5 kali lipat.

Perubahan demografi investor juga menjadi sorotan utama. Terjadi pergeseran generasi yang cukup tajam dalam peta kepemilikan sukuk ritel. Generasi Z dan Milenial kini mendominasi pasar, di mana porsi mereka melonjak dari 46,7 persen pada tahun 2028 menjadi 56,9 persen pada periode 2026. Sebaliknya, kelompok Baby Boomer mengalami penurunan partisipasi dari 22,2 persen menjadi hanya 12 persen. Hal ini membuktikan bahwa literasi keuangan syariah telah merambah kuat ke kalangan anak muda.

Dari sisi struktur jatuh tempo, pemerintah cenderung menerbitkan sukuk dengan jangka waktu pendek hingga menengah. Sekitar 75 persen dari total nominal SBSN yang diterbitkan memiliki tenor 2 hingga 3 tahun, dengan rata-rata tertimbang berada di angka 3 tahun.

Menatap masa depan, pemerintah perlu bersiap menghadapi jadwal jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan. Tercatat pada tahun 2027, akan ada kewajiban pembayaran sebesar Rp76,2 triliun, disusul Rp70,7 triliun pada 2028, dan Rp53,6 triliun pada 2029. Keberhasilan mengelola arus kas ini akan menjadi kunci stabilitas pembiayaan negara di masa mendatang.