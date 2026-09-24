Strategi Baru Jaga Ekonomi Nasional

Jabarpos.id – Upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional terus dilakukan oleh jajaran pemangku kebijakan di Indonesia. Dalam sebuah langkah strategis, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menggelar pertemuan krusial dengan sejumlah otoritas ekonomi tertinggi di tanah air. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026) ini menjadi sorotan karena melibatkan elemen-elemen kunci dalam ekosistem keuangan negara.

Hadir dalam pertemuan penting tersebut, sejumlah pejabat tinggi mulai dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi. Tak ketinggalan, Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, juga turut hadir untuk memberikan perspektif dari sisi pengelolaan investasi negara.

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa agenda utama dari pertemuan ini adalah untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antarlembaga. Menurutnya, koordinasi yang intensif sangat diperlukan agar kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, hingga strategi investasi negara dapat bergerak dalam satu arah yang saling mendukung. Hal ini menjadi sangat penting mengingat dinamika ekonomi global dan domestik yang sering kali berubah dengan cepat.

Namun, Dasco memberikan catatan penting agar pertemuan ini tidak disalahartikan. Ia menekankan bahwa koordinasi ini bukan bertujuan untuk meleburkan atau menyatukan kewenangan masing-masing lembaga. Setiap institusi, baik itu Bank Indonesia, OJK, maupun Danantara, tetap memiliki mandat dan independensi yang dijamin oleh undang-undang.

"Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," ujar Dasco dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa komunikasi yang kuat antarlembaga adalah kunci utama. Dengan komunikasi yang intens, setiap institusi diharapkan dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh lembaga lain. Dengan demikian, kebijakan yang diambil di satu sektor tidak akan berbenturan dengan kebijakan di sektor lainnya, melainkan justru saling memperkuat.

Pertemuan ini juga menjadi wadah pertukaran pandangan mengenai berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan ekonomi terkini hingga pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah. DPR menekankan pentingnya menjaga efektivitas dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan bersifat berkelanjutan.

Melalui koordinasi lintas lembaga ini, diharapkan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, pertumbuhan ekonomi dapat terus dipacu, dan seluruh kebijakan strategis dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.