Jabarpos.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan instruksi tegas kepada para pelaku industri perbankan untuk tidak hanya terpaku pada kenyamanan ruang kantor yang berpendingin udara. Dalam sebuah kesempatan penting, Presiden meminta para pimpinan bank, terutama bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk mulai terjun langsung ke lapangan guna melihat realitas ekonomi masyarakat secara nyata.

Instruksi ini mencakup ajakan bagi para bankir untuk mengunjungi sektor-sektor vital di akar rumput, seperti lahan pertanian, kelompok nelayan, hingga koperasi di pelosok daerah. Prabowo menekankan bahwa bank milik negara pada hakikatnya adalah bank milik rakyat, sehingga para pengelolanya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan menyalurkan dana tersebut demi kesejahteraan masyarakat luas.

Menanggapi arahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan penuh. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa pesan yang disampaikan Presiden sangat relevan dengan upaya penguatan ekonomi nasional. Menurutnya, langkah turun ke lapangan akan membantu para bankir memahami kondisi riil di masyarakat serta memetakan siapa saja yang benar-benar membutuhkan dukungan pembiayaan.

"Pernyataan Presiden sangat tepat dalam pengertian untuk meningkatkan pemahaman mengenai kondisi masyarakat dan menentukan siapa yang seharusnya diberikan pembiayaan," ungkap Dian usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada Jumat (27/11/2026).

Dian menambahkan bahwa visi Presiden tersebut sangat sejalan dengan agenda strategis yang sedang digalakkan oleh OJK. Saat ini, regulator sektor jasa keuangan tersebut tengah fokus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses kredit ke wilayah-wilayah daerah, khususnya untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan turun langsung ke desa-desa, diharapkan penyaluran kredit tidak lagi terpusat di kota besar, melainkan mampu menjangkau masyarakat di pedesaan yang selama ini mungkin belum tersentuh layanan perbankan secara optimal.

Meskipun mendorong perluasan kredit ke sektor riil, Dian memastikan bahwa kondisi fundamental perbankan nasional saat ini berada dalam posisi yang sangat kuat dan stabil. Ia menegaskan bahwa bank-bank BUMN tetap mampu mencatatkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Keuntungan yang diraih oleh bank-bank tersebut juga memberikan kontribusi dividen yang signifikan bagi kas negara, sehingga ekspansi kredit ke sektor UMKM dan pertanian tidak akan mengganggu kesehatan finansial perbankan.

Sebelumnya, dalam forum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Presiden Prabowo sempat memberikan sindiran halus namun menohok kepada para bankir yang terlalu nyaman dengan penampilan rapi dan berdasi di dalam gedung tinggi. Ia mengingatkan bahwa esensi dari perbankan negara adalah melayani rakyat, sehingga kepekaan terhadap kondisi ekonomi di sawah dan laut menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin bank.