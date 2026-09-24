Sanksi Tegas BEI Untuk 73 Emiten Nakal

Jabarpos.id – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah tegas terhadap sejumlah emiten yang dinilai tidak disiplin dalam memenuhi kewajiban transparansi keuangan. Sebanyak 73 perusahaan tercatat dilaporkan belum menyerahkan laporan keuangan interim untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2026, meskipun batas waktu yang ditentukan telah terlampaui.

Ketidakpatuhan ini memicu reaksi cepat dari otoritas bursa guna menjaga integritas pasar modal Indonesia. Berdasarkan data keterbukaan informasi yang dirilis oleh BEI, terdapat 72 perusahaan yang hingga tanggal 29 Juli 2026 belum juga menyampaikan laporan keuangan kuartal I-2026 mereka. Masalah utamanya adalah laporan tersebut tidak disertai dengan laporan dari akuntan publik, yang merupakan syarat mutlak dalam standar pelaporan keuangan perusahaan publik.

Sebagai konsekuensi langsung dari keterlambatan tersebut, BEI memutuskan untuk melakukan tindakan disipliner berupa penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi. Langkah ini mulai diberlakukan pada 30 Juli 2026 terhadap 72 emiten tersebut. Suspensi ini bertujuan untuk melindungi investor agar tidak mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi.

Tidak hanya menyasar kelompok besar, BEI juga memberikan sanksi berat kepada satu emiten spesifik. Perusahaan ini tercatat belum menyampaikan laporan keuangan interim periode 31 Maret 2026 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik hingga batas akhir 29 Agustus 2026. Akibat pelanggaran ini, emiten tersebut dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis ketiga sekaligus denda administratif sebesar Rp150 juta.

Jika melihat gambaran besarnya, dari total 1.068 perusahaan yang tercatat di bursa, mayoritas emiten sebenarnya telah menunjukkan kepatuhan yang baik. Tercatat sebanyak 838 perusahaan telah menunaikan kewajiban mereka dengan menyampaikan laporan keuangan interim kuartal I-2026 tepat waktu.

Sementara itu, terdapat 157 perusahaan yang memang tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tersebut karena memenuhi kriteria tertentu. Sebagai contoh, ada 7 perusahaan yang baru saja melakukan pencatatan saham (IPO) hingga akhir Maret 2026, sehingga masa pelaporannya berbeda. Selain itu, terdapat 44 perusahaan yang berada di papan akselerasi, serta 52 perusahaan yang hanya mencatatkan instrumen obligasi atau sukuk tanpa memiliki saham yang diperdagangkan secara umum.

Langkah tegas yang diambil oleh BEI ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi emiten lainnya agar lebih tertib dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Transparansi laporan keuangan merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan investor, baik domestik maupun mancanegara, terhadap stabilitas pasar modal di Indonesia. Tanpa laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, risiko ketidakpastian pasar akan meningkat dan dapat merugikan masyarakat luas.