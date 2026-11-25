Jabarpos.id – Dunia pasar modal dikejutkan dengan pergerakan transaksi saham jumbo yang melibatkan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. atau yang lebih dikenal dengan kode emiten WIFI. Sebuah transaksi senilai Rp4,06 triliun yang melibatkan entitas terafiliasi dengan nama besar Hashim Djojojohadikusumo telah memicu perhatian publik dan otoritas bursa.

Pergerakan ini bermula dari adanya transaksi besar antara PT Investasi Sukses Bersama (ISB) dan PT Sinergi Graha Kapital (SGK). Berdasarkan data yang dihimpun, transaksi tersebut terjadi pada 19 November 2026, di mana sebanyak 1,41 miliar lembar saham berpindah tangan dengan harga Rp2.870 per saham. Menariknya, transaksi ini merupakan sebuah "pembalikan" dari kejadian sebulan sebelumnya.

Jika menilik ke belakang, pada 19 Oktober 2026, ISB sebenarnya telah mengalihkan sejumlah saham tersebut kepada SGK dengan harga yang identik. Namun, hanya dalam waktu satu bulan, ISB justru membeli kembali saham-saham tersebut dari SGK. Hal ini membuat para pelaku pasar bertanya-tanya mengenai motif di balik transaksi bolak-balik dalam waktu singkat tersebut.

Menanggapi kegaduhan ini, manajemen PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) segera memberikan klarifikasi resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Pihak manajemen menegaskan bahwa transaksi jumbo tersebut murni merupakan aktivitas jual beli antar pemegang saham yang dilakukan di luar lingkup perseroan.

"Perseroan sama sekali tidak terlibat dalam proses negosiasi, penentuan syarat, maupun ketentuan transaksi tersebut. Tidak ada penggunaan aset, dana, ataupun penerbitan saham baru dari pihak perseroan dalam aksi ini," ungkap manajemen WIFI dalam keterbukaan informasi.

Lebih lanjut, manajemen menjelaskan bahwa pengalihan saham pada bulan Oktober lalu sebenarnya merupakan bagian dari upaya restrukturisasi internal kelompok usaha. Tujuannya adalah untuk menata kembali struktur kepemilikan saham di dalam grup pemilik WIFI agar lebih rapi. Karena adanya kesepakatan untuk mengembalikan posisi kepemilikan ke kondisi semula, maka transaksi pada November 2026 disebut sebagai bentuk reversal atau pembalikan atas transaksi sebelumnya.

Karena sifatnya yang hanya membalikkan transaksi lama, jumlah saham dan harga yang digunakan pun bersifat mirroring atau mencerminkan transaksi awal tanpa ada penyesuaian harga. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari proses pembalikan tersebut.

Pihak manajemen juga menekankan bahwa transaksi ini bukan merupakan skema pinjaman, repurchase agreement (repo), maupun fasilitas pendanaan lainnya. Tidak ada unsur pemberian bunga, jaminan saham, atau kewajiban pembayaran yang lazim ditemukan dalam skema pendanaan.

Pasca transaksi ini, PT Investasi Sukses Bersama (ISB) kini resmi menguasai 54,42% saham WIFI atau setara dengan 2,88 miliar saham. Sebagai informasi, ISB merupakan entitas yang dimiliki oleh PT Media Wiguna Nusantara dan PT Arsari Sentra Data, yang merupakan bagian dari Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo. Kelompok usaha ini menyatakan komitmennya untuk tetap mempertahankan investasi jangka panjang di perusahaan penyedia layanan digital tersebut.