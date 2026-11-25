Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan performa yang kurang memuaskan pada perdagangan sesi kedua, Rabu (25/11/2026). Pasar modal Indonesia tampak berada di bawah tekanan kuat, ditandai dengan pergerakan indeks yang merosot ke zona merah. IHSG ditutup pada level 5.179,11, mengalami koreksi sebesar 62,47 poin atau setara dengan penurunan 1,19 persen.

Jika menilik pergerakan di awal perdagangan, IHSG sebenarnya sempat dibuka dengan optimisme tipis di level 5.235,83. Bahkan, sempat terjadi penguatan sesaat yang membawa indeks menyentuh level tertinggi harian di angka 5.246,79. Namun, euforia tersebut tidak bertahan lama. Indeks mulai kehilangan momentum dan bergerak fluktuatif di kisaran 5.200 hingga 5.225 sebelum akhirnya dihantam gelombang aksi jual yang masif menjelang sore hari.

Tekanan jual yang intens mulai terasa nyata pada pukul 14.21 WIB, di mana indeks merosot ke level 5.188,96 atau turun 1 persen. Penurunan ini terus berlanjut hingga menyentuh titik terendah harian di level 5.165,67. Secara keseluruhan, volume transaksi tercatat mencapai 186,66 juta lot dengan nilai transaksi yang menyentuh angka Rp5,24 triliun.

Penyebab utama anjloknya IHSG berasal dari performa buruk beberapa sektor utama. Sektor material dasar menjadi yang paling terdampak dengan penurunan tajam sebesar 3,34 persen. Disusul oleh sektor teknologi yang ambles 2,34 persen, serta sektor infrastruktur yang turut terkoreksi 1,64 persen. Beberapa saham berkapitalisasi besar yang turut menjadi beban pemberat indeks antara lain BBRI, AMMN, TLKM, BBCA, dan BUMI.

Kondisi pasar yang lesu ini dipengaruhi oleh kombinasi sentimen domestik dan global yang cukup kompleks. Dari sisi dalam negeri, pelaku pasar tengah menanti laporan keuangan perdana BPI Danantara. Menariknya, terdapat proyeksi penurunan laba bersih PT Danantara Investment Management (DIM) pada 2026 menjadi Rp800 miliar, angka yang jauh di bawah target awal sebesar Rp3,4 triliun. Selain itu, isu mengenai status Standalone Market Indonesia oleh MSCI juga masih menjadi sorotan investor.

Sementara itu, dari kancah internasional, ketidakpastian ekonomi global semakin terasa dengan menanti rilis data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) Amerika Serikat untuk periode Oktober 2026. Data ini merupakan indikator krusial bagi kebijakan bank sentral AS, The Fed.

Kekhawatiran pasar juga dipicu oleh pernyataan Presiden Federal Reserve New York, John Williams. Ia memberikan sinyal bahwa suku bunga di Amerika Serikat berpotensi naik kembali secara bertahap guna menekan inflasi agar kembali ke target 2 persen. Dinamika inflasi yang belum stabil serta isu geopolitik global membuat investor cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam menempatkan dana mereka di pasar saham Indonesia.