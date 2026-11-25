Jabarpos.id – Langkah strategis yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional mulai membuahkan hasil yang signifikan. Di tengah dinamika pasar keuangan global yang penuh ketidakpastian, aliran modal asing justru menunjukkan tren positif dengan masuknya dana besar-besaran ke instrumen investasi portofolio di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, memaparkan bahwa hingga tanggal 23 November 2026, Indonesia mencatatkan aliran modal masuk bersih (net inflow) yang sangat impresif, yakni mencapai angka Rp 130,96 triliun. Fenomena ini menjadi catatan penting bagi stabilitas moneter tanah air, mengingat arus modal ini masuk di saat pasar saham domestik justru sedang mengalami tekanan atau outflow.

Destry menjelaskan bahwa dominasi aliran modal ini tersebar pada dua instrumen utama. Pertama, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) berhasil menyedot dana asing sebesar Rp 162,6 triliun. Kedua, Surat Berharga Negara (SBN) juga menjadi magnet bagi investor global dengan total aliran masuk mencapai Rp 51,3 triliun.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta pada Rabu (25/11/2026), Destry menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan buah dari kebijakan moneter yang terukur, yang dirancang khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri sekaligus memperkuat nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.

Salah satu pemicu utama masuknya investor asing adalah kebijakan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate yang dilakukan pada November 2026. Kebijakan ini terbukti efektif meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan Indonesia di mata dunia. Sebagai contoh nyata, pada lelang SRBI terakhir yang berlangsung 20 November 2026, tercatat pemenang lelang mencapai Rp 40 triliun. Menariknya, sebanyak Rp 21,2 triliun atau sekitar 53 persen dari total tersebut berasal dari investor asing.

"Bahkan, investor asing juga masuk melalui mekanisme non-lelang sebesar Rp 1,8 triliun. Jika ditotal, aliran masuk setelah kenaikan BI Rate mencapai Rp 23 triliun, yang mana angka ini mencakup 56 persen dari total lelang yang dimenangkan," papar Destry dengan optimis.

Selain melalui instrumen suku bunga, Bank Indonesia juga memperkuat daya tarik pasar melalui pemberian insentif lindung nilai (hedging). Kebijakan ini terbukti sukses menarik aliran modal asing senilai US$ 14,41 miliar. Peningkatan insentif melalui mekanisme Fastra telah mendorong lonjakan transaksi swap sebesar US$ 791 juta dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) sebesar US$ 586 juta.

Melalui kombinasi kebijakan suku bunga yang kompetitif dan kemudahan instrumen lindung nilai, BI optimis dapat terus menjaga kepercayaan investor global. Hal ini sangat krusial untuk memastikan likuiditas pasar tetap terjaga dan stabilitas nilai tukar Rupiah tetap kokoh di tengah guncangan ekonomi global.