Strategi Baru BUVA Kuasai Bali

Jabarpos.id – Langkah strategis diambil oleh emiten perhotelan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) dalam memperluas cakupan bisnisnya. Perusahaan yang terafiliasi dengan pengusaha ternama Happy Hapsoro ini secara resmi mengumumkan ekspansi besar-besaran ke sektor hiburan, gaya hidup, hingga industri makanan dan minuman (F&B). Langkah ini menandai pergeseran fokus perusahaan yang kini tidak lagi hanya bergantung pada sektor penginapan, melainkan mulai merambah ke ekosistem pariwisata yang lebih luas.

Melalui anak usahanya, PT Kharisma Jawara Abadi (KJA), BUVA telah memperkuat pijakannya di industri pariwisata Bali. Dalam struktur kepemilikan terbaru, BUVA tercatat memiliki kepemilikan efektif sebesar 16,27% di KJA, yang kini berstatus sebagai entitas asosiasi. KJA sendiri memegang kendali sebesar 58,36% saham di PT Kharisma Anugerah Jawara Abadi (KAJA Group). Dengan skema investasi ini, BUVA secara tidak langsung memiliki kendali dan eksposur terhadap berbagai aset serta destinasi gaya hidup premium yang dikembangkan oleh KAJA Group, terutama di kawasan strategis Kuta, Bali.

CEO PT Bukit Uluwatu Villa Tbk, Satrio, menegaskan bahwa keputusan ekspansi ini didasari oleh potensi pasar Bali yang sangat menjanjikan. Menurutnya, Bali tetap menjadi magnet utama bagi industri pariwisata dan hiburan di kawasan Asia Tenggara. Ia melihat adanya peluang emas seiring dengan perkembangan kawasan Kuta yang terus bertransformasi menjadi pusat gaya hidup modern.

"Investasi kami di KJA memberikan BUVA eksposur strategis terhadap platform perhotelan Indonesia yang mengembangkan dan berpartisipasi dalam destinasi gaya hidup yang terdiferensiasi," ujar Satrio dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (24/9/2026). Ia menambahkan bahwa kehadiran destinasi hiburan generasi baru sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah.

Salah satu bukti nyata dari ekspansi ini adalah peluncuran Zumana, sebuah destinasi hiburan dan gaya hidup terbaru yang telah resmi beroperasi sejak 19 Agustus 2026. Berlokasi di kawasan Sunset Bay Kuta yang prestisius, Zumana dirancang dengan konsep all-day experience. Artinya, tempat ini menawarkan berbagai aktivitas mulai dari pagi hingga malam hari.

Pengunjung dapat menikmati pengalaman bersantai di tepi pantai, menikmati sajian kuliner kelas atas, bersantai di area kolam renang, hingga menikmati pertunjukan musik langsung (live music). Tidak berhenti di situ, Zumana juga menawarkan hiburan malam yang eksklusif untuk menyasar segmen pasar menengah ke atas. Dengan diversifikasi bisnis ini, BUVA optimis dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memperkuat posisi mereka sebagai pemain utama dalam industri pariwisata dan gaya hidup di Indonesia.