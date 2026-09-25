Pelunasan BLBI Bukan Berarti Utang Lunas

Jabarpos.id – Keputusan pemerintah untuk melunasi obligasi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) memicu berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak yang mengira bahwa dengan selesainya kewajiban ini, maka pemerintah telah sepenuhnya bebas dari jeratan utang terhadap bank sentral. Namun, pernyataan tegas datang dari Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, yang meluruskan persepsi tersebut.

Suahasil menjelaskan bahwa pelunasan yang dilakukan saat ini hanyalah spesifik untuk obligasi yang berkaitan dengan penanganan krisis BLBI. Hal ini tidak serta-merta menghapus seluruh kewajiban utang pemerintah kepada BI. Ia menekankan bahwa pemerintah masih terus menerbitkan surat utang sebagai bagian dari instrumen kebijakan fiskal negara.

Lebih lanjut, Suahasil memaparkan bahwa Bank Indonesia masih memegang sejumlah surat berharga milik pemerintah. Kepemilikan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan kebijakan moneter yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. "Jika pertanyaannya apakah pemerintah sudah tidak punya utang lagi, jawabannya tidak. Pemerintah tetap menerbitkan surat utang. Sebagian besar surat utang tersebut dibeli oleh pelaku ekonomi dan lembaga jasa keuangan, namun ada juga yang dibeli dan disimpan oleh BI sebagai alat kebijakan moneter," ujar Suahasil.

Pelunasan obligasi BLBI senilai Rp 218,3 triliun ini dipandang sebagai sebuah tonggak sejarah penting. Suahasil menyebutkan bahwa penyelesaian ini menandakan berakhirnya fase pertahanan krisis ekonomi yang telah berlangsung selama 27 tahun dalam hubungan antara BI dan pemerintah. Meski demikian, ia memberikan catatan penting bahwa pelunasan ini tidak berarti pemerintah melepaskan hak tagihnya terhadap para debitur yang belum memenuhi kewajibannya.

Menariknya, setelah masa tugas Satgas BLBI berakhir pada akhir tahun 2024, pemerintah telah menyiapkan skema baru untuk mengamankan aset negara. Proses penagihan kini dilakukan secara lebih melembaga melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Langkah ini diperkuat dengan payung hukum baru, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2026, guna mengoptimalkan pengembalian aset negara yang masih tertahan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengejaran aset secara agresif. Strategi yang digunakan mencakup penagihan aktif hingga tindakan penyitaan aset oleh pihak DJKN. Tidak hanya itu, kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) juga terus diperkuat untuk melacak keberadaan aset-aset milik obligor yang disembunyikan.

Suahasil menegaskan bahwa seluruh dana yang berhasil ditarik dari para obligor akan disetorkan kembali ke kas negara melalui APBN. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat luas. "Kami akan terus mengejar kewajiban-kewajiban ini agar hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat melalui APBN," pungkasnya.