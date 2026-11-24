Jabarpos.id – Sektor jasa keuangan Indonesia kembali mencatatkan pencapaian gemilang melalui pengakuan atas inovasi teknologi yang semakin canggih. PT Credit Bureau Indonesia (CBI) sukses menyabet penghargaan bergengsi dalam kategori Most Innovative Credit Intelligence pada ajang Road to CNBC Indonesia Awards 2026 ‘Best Financial Services’. Penghargaan ini menjadi bukti nyata peran penting teknologi dalam memperkuat ekosistem keuangan nasional.

Acara apresiasi yang digelar oleh media ekonomi terkemuka tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada para pelaku industri jasa keuangan. Fokus utamanya adalah mereka yang telah berupaya keras memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan, sistem pembayaran, hingga perlindungan keuangan guna memperkokoh inklusi dan ketahanan sistem keuangan di tanah air.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, kepada Direktur Utama Credit Bureau Indonesia, Anton K. Adiwibowo. Dalam sambutannya, Anton mengungkapkan bahwa pencapaian ini bukan sekadar kemenangan teknis, melainkan sebuah tanggung jawab besar untuk terus memajukan industri.

"Penghargaan Most Innovative Credit Intelligence ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi kami. Bagi Credit Bureau Indonesia, inovasi bukan hanya soal menghadirkan teknologi terbaru, melainkan bagaimana teknologi dan pengolahan data dapat membantu lembaga keuangan mengambil keputusan yang lebih akurat. Dengan begitu, akses layanan keuangan bagi masyarakat luas dapat semakin terbuka lebar," ujar Anton dalam acara tersebut pada Selasa (24/11/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim, pemegang saham, klien, serta mitra kerja. Tak lupa, ia mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para regulator atas arahan yang diberikan selama ini. Anton menegaskan bahwa prestasi ini akan menjadi pemacu semangat bagi CBI untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi industri keuangan di Indonesia.

Secara strategis, CBI berkomitmen untuk mendukung lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses kredit secara inklusif namun tetap bertanggung jawab. Perusahaan ini memiliki target ambisius untuk membantu sekitar 137 juta calon debitur agar memiliki peluang yang lebih besar dalam mendapatkan akses kredit.

Untuk mencapai target tersebut, CBI menghadirkan berbagai solusi mutakhir guna mengatasi kendala keterbatasan informasi dalam penilaian kredit. Salah satunya adalah Income Predictor, sebuah teknologi yang mampu memperkirakan pendapatan bulanan calon peminjam melalui berbagai sumber data. Solusi ini sangat krusial bagi individu yang tidak memiliki dokumen pendapatan konvensional, sehingga mereka tetap bisa dinilai kemampuan bayarnya.

Selain itu, terdapat Enhanced Bureau Alternative Score (EBAS) yang menggabungkan data biro kredit dengan wawasan perilaku digital. Inovasi ini dirancang khusus untuk membantu menilai calon peminjam dengan riwayat kredit terbatas (thin-file borrowers). CBI juga menawarkan layanan Skip Tracing untuk membantu efisiensi penagihan melalui informasi kontak debitur yang lebih akurat, serta Agent Polar, sebuah solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu menganalisis kinerja portofolio kredit dibandingkan dengan tren industri secara proaktif. Melalui rangkaian inovasi ini, CBI terus memposisikan diri sebagai pilar penting dalam transformasi digital keuangan di Indonesia.