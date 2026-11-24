Jabarpos.id – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Perusahaan konstruksi milik negara ini berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam ajang bergengsi Annual Report Award (ARA) 2025, WIKA sukses menyabet Juara 2 untuk kategori BUMN Go Publik Non Keuangan Klaster 3.

Prestasi ini terasa sangat spesial karena WIKA tercatat sebagai satu-satunya perusahaan dari sektor BUMN Karya yang berhasil menembus jajaran pemenang dalam ajang tahunan tersebut. Penghargaan ini diserahkan langsung dalam acara penganugerahan yang digelar oleh Komite Nasional Kebijakan Governans (KNKG) bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Senin (23/11).

Kategori Klaster 3 yang dimenangkan WIKA diperuntukkan bagi perusahaan dengan skala pendapatan berada di rentang Rp5 triliun hingga Rp18 triliun. Keberhasilan ini membuktikan bahwa di tengah tantangan industri konstruksi, WIKA mampu menjaga standar transparansi dan akuntabilitas yang sangat tinggi.

Kemeriahan malam penganugerahan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di sektor keuangan dan tata kelola, di antaranya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Muliaman D. Hadad, Ketua Umum KNKG Mardiasmo, serta Ketua Dewan Juri ARA 2025 Lindawati Gani.

Tak hanya induk usahanya, prestasi membanggakan juga diraih oleh anak perusahaan WIKA, yakni PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung). Perusahaan ini berhasil meraih Juara 2 pada kategori BUMN Go Publik Non Keuangan Klaster 2, sebuah kategori yang diperuntukkan bagi perusahaan dengan pendapatan antara Rp1 triliun hingga Rp5 triliun.

Pencapaian WIKA tahun ini menunjukkan tren positif yang signifikan. Jika pada ajang ARA 2024 sebelumnya Perseroan hanya mampu menempati posisi Juara 3, kini mereka berhasil naik kelas ke posisi kedua. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dalam penyajian informasi dan pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan.

Tahun ini, ARA 2025 mengusung tema besar "Raising the Bar on Sustainability Governance: Transparency as the Foundation of Trust". Fokus penilaian tidak lagi hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, melainkan sejauh mana integritas perusahaan mampu menyatu dalam strategi bisnis untuk menciptakan dampak positif jangka panjang.

Dewan juri melakukan evaluasi mendalam melalui pemeriksaan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, hingga sesi wawancara langsung dengan jajaran pimpinan. Penilaian mencakup integrasi budaya integritas, kesiapan menghadapi standar pengungkapan keberlanjutan global, serta keandalan sistem pengendalian internal perusahaan.

Menanggapi pencapaian ini, Corporate Secretary WIKA, Ngatemin, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi nyata atas dedikasi seluruh tim dalam menjaga transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, transparansi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan cerminan dari praktik tata kelola yang dijalankan setiap hari.

Ngatemin juga berharap prestasi ini dapat memperkuat kepercayaan para investor dan masyarakat luas terhadap kredibilitas WIKA Group. Ia menegaskan bahwa perusahaan akan terus berkomitmen untuk membangun infrastruktur Indonesia dengan prinsip keberlanjutan yang kokoh.