Jabarpos.id – Dinamika industri jasa keuangan saat ini mengalami transformasi yang sangat masif. Kecepatan arus transaksi dan kemajuan teknologi yang kian pesat di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain membuka celah lebar bagi praktik kejahatan finansial. Fenomena ini menuntut lembaga keuangan untuk tidak hanya sekadar cepat dalam melayani nasabah, tetapi juga harus memiliki sistem pertahanan yang tangguh terhadap risiko kecurangan.

Direktur PT Sijitu Regtech Asia, Cornellius Ricky, menyoroti bahwa salah satu titik paling krusial yang menyimpan risiko tinggi adalah proses onboarding atau pendaftaran nasabah baru. Dalam sebuah forum diskusi mengenai layanan keuangan terbaik, ia menekankan bahwa metode konvensional yang masih mengandalkan proses manual kini sudah tidak lagi relevan. Penggunaan cara manual dinilai sangat lamban dan rentan terhadap kesalahan manusia (human error) yang bisa berdampak fatal bagi keamanan institusi.

"Setiap lembaga jasa keuangan saat ini sangat membutuhkan sistem yang mampu mempercepat proses onboarding sekaligus meminimalisir risiko kesalahan manusia dengan memanfaatkan teknologi yang unggul," ujar Cornellius dalam keterangannya.

Menjawab tantangan tersebut, SIJITU hadir sebagai penyedia teknologi regulasi (Regulatory Technology atau RegTech) yang dirancang khusus untuk membantu lembaga keuangan mengidentifikasi profil risiko tinggi. Fokus utamanya adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Langkah ini merupakan upaya nyata untuk memenuhi standar ketat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 Tahun 2023 serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19 Tahun 2017.

Untuk memberikan perlindungan menyeluruh, SIJITU mengintegrasikan tujuh modul canggih dalam satu ekosistem. Salah satunya adalah Watchlist Name Screening yang berfungsi melakukan penyaringan nama nasabah secara real-time terhadap daftar sanksi nasional maupun internasional, termasuk daftar pejabat publik atau Politically Exposed Persons (PEP). Selain itu, terdapat fitur Global Batch Scanning untuk memantau pembaruan risiko pada basis data nasabah lama secara massal.

Keunggulan lainnya terletak pada modul Custom Risk Profiling yang mampu menilai tingkat risiko nasabah secara otomatis berdasarkan parameter bisnis perusahaan. Tak hanya itu, SIJITU juga menawarkan solusi SIJITU Max yang menggabungkan verifikasi identitas elektronik (eKYC) dengan teknologi biometrik wajah dan liveness detection untuk memastikan identitas nasabah asli.

Bagi nasabah korporasi, tersedia modul SIJITU eKYB yang mampu membedah legalitas perusahaan hingga mengidentifikasi pemilik manfaat (Beneficial Owner). Seluruh aktivitas ini kemudian dapat dipantau melalui Dashboard and Web Portal yang berfungsi sebagai pusat kendali untuk manajemen temuan dan penyusunan laporan kepatuhan kepada regulator. Dengan integrasi teknologi ini, diharapkan industri keuangan Indonesia dapat tumbuh lebih aman, transparan, dan terpercaya di tengah gempuran kejahatan siber.