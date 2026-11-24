Jabarpos.id – Industri keuangan global maupun domestik kini tengah berada di tengah pusaran tantangan yang semakin rumit. Selama lima tahun terakhir, sektor ini menghadapi tekanan ganda yang sangat nyata: di satu sisi harus menghadapi eskalasi kejahatan keuangan yang semakin canggih, dan di sisi lain harus memenuhi standar regulasi yang semakin ketat. Fenomena ini menjadi alarm bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan di Indonesia.

Managing Director PT Mitra Mandiri Informatika (MMI), Febrianto Siboro, mengungkapkan bahwa pertumbuhan skala kejahatan saat ini bergerak secara paralel dengan ekspansi bisnis yang masif. Semakin besar kinerja dan pertumbuhan sebuah institusi keuangan, maka semakin besar pula risiko yang menyertainya. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah penggunaan teknologi yang kini menjadi senjata dua arah.

"Pada dasarnya, apa yang kita gunakan untuk operasional juga digunakan oleh pelaku kejahatan. Jika kita sudah mulai akrab menggunakan Artificial Intelligence (AI), maka para pelaku kejahatan pun jauh lebih akrab dan mahir dalam mengoperasikan teknologi tersebut," ujar Febrianto dalam sebuah forum diskusi industri di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Menanggapi ancaman tersebut, MMI mengambil langkah strategis dengan menggandeng SAS Preferred Partner. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan solusi komprehensif bagi industri keuangan dalam menghadapi ancaman fraud (kecurangan), manajemen risiko, hingga pemenuhan kepatuhan regulasi di tengah derasnya arus transformasi digital berbasis AI.

Febrianto menjelaskan bahwa pemilihan SAS bukan tanpa alasan. SAS dinilai sebagai salah satu pemimpin teknologi di tingkat global yang diakui oleh para analis industri. Melalui kolaborasi ini, MMI berupaya menggabungkan kekuatan teknologi global dengan pemahaman mendalam terhadap pasar lokal. Sinergi inilah yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan spesifik industri keuangan di Indonesia.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi analitik dan AI dapat mengubah paradigma institusi keuangan. Jika sebelumnya lembaga keuangan cenderung bersifat reaktif dalam menangani masalah, kini mereka bisa bertransformasi menjadi pertahanan yang produktif melalui sistem enterprise decisioning.

"Tujuan utamanya adalah agar data dalam skala besar dapat diproses secara bersamaan melalui AI. Dengan begitu, indikasi fraud dapat terdeteksi dan dianalisis lebih dini sebelum berkembang menjadi kerugian finansial yang nyata," tambahnya.

Fokus layanan MMI saat ini memang diarahkan secara spesifik pada penanganan fraud, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi bagi sektor jasa keuangan. Langkah ini sangat krusial bagi perbankan maupun perusahaan asuransi di Indonesia. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak lagi hanya dipandang sebagai alat untuk menjalankan layanan transaksi rutin, melainkan sebagai perisai cerdas yang mampu mengelola risiko bisnis dan menangkal berbagai modus kecurangan yang semakin kompleks.