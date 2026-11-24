<strong>Jabarpos.id – Industri jasa keuangan Indonesia kembali mencatatkan pencapaian gemilang melalui pengakuan terhadap peran vital biro kredit dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional. PT Credit Bureau Indonesia (CBI) sukses menorehkan prestasi prestisius dengan meraih penghargaan Credit Bureau Excellence Award dalam ajang bergengsi Road to CNBC Indonesia Awards 2026 ‘Best Financial Services’.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tinggi terhadap para pelaku industri keuangan yang telah bekerja keras memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan, sistem pembayaran, hingga perlindungan finansial. Melalui inisiatif ini, diharapkan inklusi keuangan dan ketahanan sistem keuangan di tanah air dapat semakin kokoh.

Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung khidmat pada Selasa (24/11/2026). Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Direktur Utama Credit Bureau Indonesia, Anton K. Adiwibowo. Keberhasilan ini menandai pengakuan atas kontribusi signifikan CBI dalam menyediakan data yang akurat dan terpercaya bagi ekosistem keuangan.

Dalam sambutannya, Anton K. Adiwibowo menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan pemacu semangat bagi seluruh tim untuk terus berinovasi.

"Penghargaan Credit Bureau Excellence ini adalah kebanggaan luar biasa bagi seluruh keluarga besar Credit Bureau Indonesia. Hal ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kontribusi yang lebih berdampak bagi industri keuangan di Indonesia," ujar Anton dengan penuh optimisme.

Keunggulan CBI terletak pada kemampuannya menyediakan solusi teknologi mutakhir untuk membantu lembaga keuangan mengatasi kendala keterbatasan informasi dalam penilaian kredit dan pengelolaan portofolio. Salah satu inovasi unggulannya adalah Income Predictor, sebuah sistem yang mampu memprediksi pendapatan bulanan calon peminjam melalui integrasi berbagai sumber data. Teknologi ini sangat krusial bagi individu yang tidak memiliki dokumen pendapatan konvensional, sehingga mereka tetap bisa dinilai kemampuan bayarnya secara objektif.

Selain itu, CBI juga menghadirkan Enhanced Bureau Alternative Score (EBAS). Solusi ini menggabungkan data biro kredit dengan wawasan perilaku dari aplikasi untuk membantu menilai calon peminjam dengan riwayat kredit terbatas (thin-file borrowers). Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi potensi debitur baru tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko.

Tak hanya itu, CBI juga menawarkan layanan Skip Tracing yang memperbarui informasi kontak debitur agar lebih lengkap dan terkini, guna meningkatkan efisiensi proses penagihan. Terakhir, terdapat Agent Polar, sebuah solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu menganalisis kinerja portofolio kredit dibandingkan dengan tren industri secara proaktif.

Melalui rangkaian inovasi tersebut, CBI memiliki misi besar untuk mendukung perluasan akses kredit yang inklusif dan bertanggung jawab. Perusahaan menargetkan sebanyak 137 juta calon debitur di Indonesia dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan akses pembiayaan yang layak. Laporan lengkap mengenai perkembangan industri ini dapat terus Anda ikuti melalui jabarpos.id.