Era Baru Kepemimpinan PT Jasa Armada Indonesia

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Endang Wulansari

25 September 2026, 08:31 WIB

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Jabarpos.id – PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) resmi melakukan langkah strategis dengan melakukan perombakan pada jajaran manajemen puncaknya. Perubahan ini menandai dimulainya babak baru bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa kepelabuhanan tersebut. Melalui keputusan penting yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perusahaan mengumumkan adanya pergantian posisi krusial di kursi Direktur Utama.

Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pemegang saham telah sepakat untuk menunjuk Dwi Rahmad Toto sebagai Direktur Utama yang baru. Penunjukan ini sekaligus mengakhiri masa jabatan Shanti Puruhita yang sebelumnya memimpin perusahaan tersebut. Langkah ini diharapkan mampu membawa energi baru dan visi segar bagi pertumbuhan bisnis IPCM di masa mendatang.

Era Baru Kepemimpinan PT Jasa Armada Indonesia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tidak hanya di posisi puncak, perubahan struktural juga terjadi pada level direksi lainnya. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Arief Hermawan dari posisinya sebagai Direktur Armada dan Operasi. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, perusahaan telah menunjuk I Wayan Wirawan sebagai pengganti yang akan memimpin operasional armada perseroan.

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Masa jabatan bagi Dwi Rahmad Toto dan I Wayan Wirawan ini ditetapkan mulai sejak penutupan rapat hingga berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 yang dijadwalkan pada tahun 2031 mendatang. Dengan masa jabatan yang cukup panjang, manajemen baru ini diharapkan dapat fokus pada implementasi strategi jangka panjang perusahaan.

Berikut adalah susunan lengkap jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang baru:

Dewan Komisaris:

  • Komisaris Utama: R. R. Dewi Ariyani
  • Komisaris: Franciscus Budi Prayitno
  • Komisaris Independen: Donny Istyanto Hari Mahdi
  • Komisaris Independen: Mitchell Julius Tupamahu

Dewan Direksi:

  • Direktur Utama: Dwi Rahmad Toto
  • Direktur Armada dan Operasi: I Wayan Wirawan
  • Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Risiko: Dessy Emastari Prihatiningtyas

Perubahan susunan pengurus ini merupakan bagian dari dinamika tata kelola perusahaan yang sehat guna memastikan operasional perusahaan tetap berjalan optimal di tengah persaingan industri maritim yang semakin kompetitif. Dengan formasi baru ini, IPCM berkomitmen untuk terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri jasa kepelabuhanan di Indonesia, serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Langkah restrukturisasi ini menjadi sinyal positif bagi pasar, mengingat stabilitas manajemen merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor terhadap emiten yang melantai di bursa. Fokus utama manajemen baru diprediksi akan tertuju pada efisiensi operasional armada dan penguatan manajemen risiko keuangan.

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