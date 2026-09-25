Aturan Baru OJK Pantau Pasar Modal

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Endang Wulansari

26 September 2026, 04:04 WIB

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Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperketat pengawasan di sektor keuangan dengan menerbitkan regulasi terbaru mengenai pelaporan insidental. Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh aktivitas di sektor pasar modal, keuangan derivatif, hingga bursa karbon berjalan secara transparan dan akuntabel. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 (POJK 9 Tahun 2026) ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2026 mendatang.

Melalui regulasi ini, OJK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penyampaian laporan dari para pelaku pasar. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, OJK berharap dapat memperkuat fungsi pengawasan berbasis teknologi yang lebih responsif terhadap dinamika pasar yang bergerak sangat cepat.

Aturan Baru OJK Pantau Pasar Modal
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot, menjelaskan bahwa aturan baru ini mencakup berbagai aspek krusial. Mulai dari kewajiban penyampaian laporan, tata cara pelaporan, mekanisme koreksi data, hingga prosedur khusus jika terjadi kendala teknis pada sistem.

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"Pengaturan ini mencakup kewajiban penyampaian laporan, tata cara penyampaian, hingga mekanisme pelaporan dalam kondisi tertentu," ujar Sekar Putih dalam keterangan resminya.

Salah satu poin utama dalam POJK 9 Tahun 2026 adalah kewajiban bagi para pelapor untuk menyampaikan Laporan Insidental secara lengkap, akurat, mutakhir, dan tepat waktu. Laporan insidental sendiri merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh pihak-pihak tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, atau berdasarkan permintaan langsung dari pihak OJK.

OJK menekankan bahwa seluruh laporan tersebut wajib disampaikan melalui Sistem Pelaporan OJK yang telah terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk menjadi sarana penyampaian informasi yang terstruktur, sehingga memudahkan OJK dalam melakukan analisis data untuk fungsi pengaturan dan pengawasan.

Selain mengatur teknis pelaporan, aturan ini juga memberikan ruang bagi pelapor untuk melakukan koreksi laporan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diterima oleh otoritas tetap sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Namun, jika terjadi gangguan teknis pada sistem pelaporan OJK, regulasi ini telah menyiapkan mekanisme alternatif agar kewajiban pelaporan tetap dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

Sebagai bentuk penegakan disiplin, OJK juga menetapkan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan pelaporan ini. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan seluruh pelaku pasar terhadap standar transparansi yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung implementasi aturan ini, OJK juga telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 8 Tahun 2026 (PADK 8 Tahun 2026). Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman teknis yang mencakup daftar laporan insidental, format penyusunan, hingga tata cara penyampaian laporan secara mendetail.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar OJK dalam memperkuat infrastruktur pelaporan dan pengawasan melalui analisis data yang lebih tajam. Dengan sistem yang lebih kuat, OJK berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon yang teratur, adil, transparan, serta akuntabel, sesuai dengan visi jangka panjang lembaga tersebut.

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