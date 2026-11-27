Jabarpos.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan peringatan keras terhadap praktik kotor di pasar modal tanah air. Dalam sebuah forum resmi, Presiden secara spesifik menyoroti fenomena manipulasi perdagangan saham atau yang lebih populer dikenal dengan istilah "goreng saham". Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi oknum-oknum yang mencoba merusak integritas bursa efek Indonesia.

Dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang berlangsung pada Jumat (27/11/2026), Prabowo menyatakan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran aturan pasar modal. Ia menekankan bahwa segala bentuk permainan tidak sehat di bursa akan dibersihkan melalui jalur hukum yang berlaku. "Oknum akan kita tindak, permainan bursa kita tindak," tegas Presiden di hadapan para peserta pertemuan.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini sedang ada proses hukum besar yang tengah berjalan. Ia menyebutkan bahwa puluhan orang yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut tengah dalam pengawasan ketat dan sedang diperiksa oleh pihak berwenang. "Kalau tidak salah 60 orang kita serahkan untuk diperiksa," ungkapnya, memberikan sinyal bahwa skala kasus ini sangat luas dan melibatkan banyak pihak.

Sejalan dengan pernyataan Presiden, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri tengah bergerak cepat mengusut dugaan manipulasi perdagangan saham ini. Salah satu fokus penyelidikan mengarah pada pihak yang terafiliasi dengan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA). Berdasarkan keterangan Kombes Suhasto dari Dirtipideksus Bareskrim Polri, penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 5 November 2026.

Hingga saat ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sekitar 61 saksi serta melibatkan dua orang saksi ahli untuk memperkuat konstruksi hukum perkara tersebut. Dalam perkembangannya, kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dua di antaranya berinisial GI dan R, sementara satu tersangka lainnya baru saja ditetapkan menyusul temuan bukti baru.

Penyidik juga telah melakukan serangkaian upaya paksa, termasuk penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Salah satu tindakan terbaru adalah penggeledahan di kediaman tersangka berinisial R. Dalam operasi tersebut, polisi menyita berbagai perangkat elektronik seperti iPad, tablet, tiga unit laptop, dua MacBook, hingga sejumlah buku rekening dan kartu ATM dari berbagai bank ternama. Selain itu, ditemukan pula dokumen penting, buku saham, dan token perbankan yang diduga kuat menjadi alat dalam menjalankan aksi manipulasi tersebut.

Modus operandi yang digunakan para tersangka diduga adalah melakukan perdagangan semu atau penggorengan saham secara terencana. Praktik ini diyakini telah berlangsung selama tiga tahun, terhitung sejak tahun 2023 hingga 2025. Para tersangka diduga bersekongkol untuk memanipulasi harga, di mana pada tahun 2025, mereka mulai melakukan penarikan saham secara masif saat harga berada di level tertinggi untuk keuntungan pribadi.

Dampak dari praktik ilegal ini sangatlah masif. Berdasarkan hasil analisis mendalam bersama tim OJK, kerugian yang ditimbulkan akibat skandal manipulasi saham ini diperkirakan mencapai angka yang fantastis, yakni sekitar Rp16 triliun. Kasus ini kini menjadi perhatian nasional karena tidak hanya merugikan investor secara finansial, tetapi juga mengancam stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.