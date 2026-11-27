Jabarpos.id – Dunia perbankan tanah air tengah diuji oleh badai informasi yang beredar cepat di jagat maya. Belakangan ini, muncul berbagai isu miring di media sosial yang menyebutkan adanya kesulitan penarikan dana pada sejumlah bank berskala kecil. Menanggapi kegaduhan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi demi menenangkan publik.

OJK menegaskan bahwa fenomena yang sedang ramai dibicarakan tersebut murni merupakan masalah persepsi di tengah masyarakat, bukan disebabkan oleh masalah solvabilitas atau ketahanan modal bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, kondisi keuangan bank-bank yang disebut mengalami kendala tersebut sebenarnya masih dalam batas aman dan mampu memenuhi kewajibannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memberikan perhatian khusus terhadap penyebaran berita negatif yang tidak berdasar di media sosial. Menurutnya, kecepatan informasi di era digital saat ini menjadi tantangan sekaligus risiko besar bagi industri perbankan. Hal ini dikarenakan bisnis perbankan adalah bisnis yang sangat bergantung pada satu pilar utama, yakni kepercayaan nasabah.

"Salah satu hal yang harus kita waspadai saat ini adalah media sosial yang menyebarkan kabar buruk mengenai bank tanpa dasar yang jelas. Hal ini berisiko merusak kepercayaan masyarakat, padahal kepercayaan adalah fondasi utama dalam bisnis perbankan," ujar Dian dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Dian bahkan memberikan peringatan keras dengan mengambil pelajaran dari kasus global, yakni runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB) di Amerika Serikat. Kasus tersebut menjadi bukti nyata bagaimana sentimen negatif dan rumor yang menyebar secara masif dapat memicu tekanan kepercayaan yang luar biasa hingga menyebabkan kolapsnya sebuah institusi keuangan.

Terkait isu spesifik yang menyeret nama beberapa bank, seperti MNC Bank dan Amar Bank, Dian memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan penanganan telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. OJK juga terus berkoordinasi secara intensif melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), bersama Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memastikan stabilitas tetap terjaga.

Ia menjelaskan bahwa jika terjadi kendala, otoritas akan melihat sejauh mana tahapan penyelesaiannya. Apakah masalah tersebut masih bisa diatasi oleh pemegang saham atau memerlukan langkah intervensi lebih lanjut sesuai ketentuan. Dari sisi solvabilitas, Dian menjamin bahwa bank-bank yang menjadi sorotan masih memiliki tingkat ketahanan yang terjaga.

"Ini lebih kepada masalah kekurangan likuiditas yang bersifat sementara akibat persepsi masyarakat. Kami berharap dampak dari isu ini hanya bersifat temporer," tambahnya.

Secara keseluruhan, kondisi likuiditas perbankan nasional dinilai masih sangat memadai. Hal ini terlihat dari rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) yang masih dalam batas normal. OJK pun mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan cermat dalam menyerap informasi. Masyarakat diminta untuk selalu merujuk pada sumber informasi resmi guna menghindari kepanikan yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.