Target Produksi 1 Juta Unit AC

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Endang Wulansari

4 Oktober 2026, 18:04 WIB

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Jabarpos.id – Sektor industri elektronik rumah tangga di Indonesia diprediksi akan terus menunjukkan tren positif seiring dengan penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Optimisme ini datang dari salah satu pemain besar di industri perlengkapan rumah tangga, PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh, yang melihat peluang pasar domestik masih sangat terbuka lebar bagi produk-produk berkualitas.

Menanggapi dinamika pasar yang terus berkembang, perusahaan ini tidak main-main dalam memperkuat posisinya. PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh telah menyusun rencana strategis jangka panjang yang ambisius. Salah satu target utamanya adalah mampu mencapai angka produksi hingga 1 juta unit Air Conditioner (AC) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang kian meningkat.

Target Produksi 1 Juta Unit AC
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Managing Director PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh, Andy Arif Widjaja, mengungkapkan bahwa langkah besar ini akan ditempuh melalui penguatan infrastruktur produksi. Perusahaan berencana melakukan peningkatan kapasitas produksi secara masif guna memastikan ketersediaan stok di pasar tetap terjaga. Untuk merealisasikan ambisi tersebut, perusahaan telah menyiapkan komitmen investasi yang tidak sedikit.

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"Kami menargetkan produksi mencapai 1 juta unit AC dalam jangka panjang. Hal ini akan kami wujudkan melalui peningkatan kapasitas produksi yang didukung dengan investasi besar-besaran," ujar Andy dalam sebuah kesempatan diskusi bisnis.

Nilai investasi yang disiapkan untuk mendukung ekspansi ini diperkirakan mencapai angka Rp 178 miliar. Dana jumbo tersebut akan dialokasikan untuk modernisasi teknologi produksi, pengembangan fasilitas pabrik, hingga penguatan rantai pasok. Langkah ini dianggap krusial agar perusahaan tidak hanya mampu mengejar kuantitas, tetapi juga tetap mempertahankan standar kualitas tinggi yang menjadi ciri khas produk mereka.

Selain fokus pada angka produksi, strategi perusahaan juga diarahkan pada pengembangan konten lokal. Hal ini dilakukan agar produk yang dihasilkan benar-benar relevan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi iklim di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih personal terhadap konsumen lokal, perusahaan berharap dapat membangun loyalitas merek yang lebih kuat di tengah persaingan ketat dengan produk impor.

Strategi pengembangan industri elektronik rumah tangga ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi di tanah air. Dengan adanya komitmen investasi besar dari sektor swasta, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur.

Ke depannya, PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi perlengkapan rumah tangga yang efisien dan ramah lingkungan. Melalui kombinasi antara kapasitas produksi yang besar, investasi teknologi, dan pemahaman mendalam terhadap pasar lokal, perusahaan optimis dapat mendominasi pasar elektronik nasional.

Informasi lebih lanjut mengenai strategi pengembangan industri ini telah dibahas secara mendalam dalam program Closing Bell yang disiarkan melalui jabarpos.id, yang menyoroti bagaimana pelaku industri lokal bersiap menghadapi tantangan ekonomi global melalui penguatan pasar domestik.

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