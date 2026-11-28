Jabarpos.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam (SDA) milik Indonesia. Dalam sebuah forum strategis, ia menekankan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus berada sepenuhnya di tangan bangsa sendiri. Langkah ini dinilai sebagai syarat mutlak agar nilai tambah ekonomi dapat dirasakan langsung oleh rakyat dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas.

Menurut Prabowo, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi penonton atau sekadar penyedia bahan mentah bagi negara lain. Ia mendorong agar seluruh potensi alam yang melimpah di tanah air diolah secara mandiri melalui proses hilirisasi. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi, Indonesia dapat memperkuat struktur ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja yang masif.

"Tentunya SDA kita harus kita yang kelola dan harus kita olah untuk menjadi bahan-bahan yang nilainya tinggi," tegas Prabowo saat memberikan arahan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang berlangsung pada Jumat (27/11/2026).

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa visi besar di balik pengelolaan mandiri ini adalah untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Baginya, kemerdekaan bukan sekadar status politik, melainkan kemampuan sebuah bangsa untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri (berdikari). Kemampuan untuk mandiri secara ekonomi akan berdampak langsung pada ketahanan pangan dan energi nasional.

"Kita merdeka, ingin merdeka sesungguhnya. Merdeka artinya kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, kita bisa beri makan rakyat kita, penuhi energi rakyat kita," tambahnya dengan penuh semangat.

Prabowo juga mengingatkan kembali amanat konstitusi yang telah dirancang oleh para pendiri bangsa melalui Undang-Undang Dasar 1945. Ia menekankan bahwa tugas negara bukan hanya menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai bentuk kesulitan hidup.

Dalam pidatonya, Presiden menyoroti isu-isu mendasar yang masih menjadi tantangan nyata di tengah masyarakat, seperti kemiskinan, kelaparan, hingga kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar. Ia memberikan gambaran memprihatinkan mengenai kondisi warga di pelosok yang harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan air bersih atau anak-anak yang harus berjalan berjam-jam demi mencapai sekolah.

"Melindungi berarti melindungi dari kelaparan, dari kemiskinan, dari kesulitan mendapat air. Rakyat kita ada yang berjam-jam jalan untuk dapat air, anak-anak jalan 2-3 jam untuk hadir di sekolah," ungkapnya.

Melalui penguatan pengelolaan SDA, pemerintah berharap dapat menciptakan kemakmuran yang merata, sehingga akses terhadap air bersih, energi, pangan, dan pendidikan dapat terpenuhi dengan mudah bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Strategi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju yang mandiri secara ekonomi dan sosial.