Misteri Mengapa Tuyul Tak Pernah Curi Uang Bank

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Endang Wulansari

4 Oktober 2026, 21:04 WIB

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Jabarpos.id – Fenomena makhluk halus dalam mitologi masyarakat Indonesia sering kali dikaitkan dengan berbagai aksi kriminalitas mistis. Salah satu yang paling populer adalah sosok tuyul, makhluk kecil berkepala botak yang dipercaya mampu mencuri uang di rumah-rumah warga secara diam-diam. Namun, ada satu pertanyaan menarik yang jarang dibahas: mengapa tidak pernah ada laporan mengenai bank yang kehilangan uang akibat ulah tuyul?

Hingga saat ini, belum ada satu pun kasus perbankan yang mencatat kehilangan dana akibat gangguan makhluk kasat mata tersebut. Jika menelusuri berbagai spekulasi di internet, muncul beragam asumsi liar. Ada yang berpendapat bahwa tuyul takut terhadap logam, sementara uang di bank tersimpan rapat di dalam brankas besi yang kuat. Ada pula yang menduga bahwa institusi perbankan dijaga oleh entitas gaib lain yang lebih kuat, sehingga tuyul tidak berani mendekat. Namun, semua itu hanyalah dugaan tanpa dasar ilmiah yang kuat.

Misteri Mengapa Tuyul Tak Pernah Curi Uang Bank
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Ternyata, jawaban atas misteri ini justru berakar pada sejarah panjang ekonomi Indonesia, bukan pada kekuatan mistis semata. Akar permasalahannya bermula dari tahun 1870, ketika pemerintah kolonial Belanda meresmikan kebijakan "Pintu Terbuka" atau liberalisasi ekonomi. Kebijakan ini menggantikan sistem tanam paksa yang sangat menindas. Meski awalnya terlihat seperti angin segar bagi kesejahteraan, kenyataannya justru sebaliknya.

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Dalam buku Ekonomi Indonesia 1800-2010, Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks menjelaskan bahwa sistem ini justru memicu pengambilalihan lahan-lahan perkebunan rakyat untuk diubah menjadi perkebunan besar dan pabrik gula milik swasta. Dampaknya sangat fatal bagi petani kecil di Jawa; mereka kehilangan kuasa atas tanah mereka sendiri dan jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam.

Di sisi lain, perubahan struktur ekonomi ini melahirkan kelas sosial baru, yaitu para pedagang pribumi dan Tionghoa yang mendadak kaya raya. Fenomena "orang kaya baru" ini memicu kecurigaan di kalangan masyarakat bawah. Mengapa? Karena pada masa itu, mayoritas petani menganut sistem subsisten—mereka bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri. Kekayaan bagi mereka haruslah terlihat melalui proses kerja keras yang nyata dan dapat dilihat oleh orang lain.

Sebaliknya, para pedagang yang mendadak kaya tidak menunjukkan proses kerja yang kasat mata di mata para petani. Hal ini memicu rasa iri dan kecemburuan sosial yang mendalam. Menurut sejarawan Ong Hok Ham, masyarakat yang saat itu sangat kental dengan dunia mistik mulai membangun narasi bahwa kekayaan yang muncul secara tiba-tiba tanpa proses yang jelas adalah hasil dari kerja sama dengan makhluk halus, termasuk tuyul.

Tuduhan ini menjadi senjata sosial untuk menjatuhkan status para pengusaha. Mereka dianggap sebagai orang hina yang mendapatkan harta melalui cara haram dengan bersekutu bersama setan. Akibat stigma ini, para orang kaya cenderung menyembunyikan kekayaan mereka dan tidak berani membeli aset besar seperti tanah atau rumah secara mencolok, karena takut dituduh memelihara tuyul.

Jadi, alasan mengapa tuyul tidak mencuri di bank bukan karena bank itu sakti, melainkan karena secara historis, mitos tuyul adalah konstruksi sosial untuk menjelaskan ketimpangan ekonomi dan kecemburuan terhadap kelas pedagang yang sukses melalui jalur perdagangan modern.

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