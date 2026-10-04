Strategi Jitu AALI Dongkrak Nilai Saham

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Endang Wulansari

5 Oktober 2026, 00:31 WIB

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<strong>Jabarpos.id – </strong> Raksasa perkebunan kelapa sawit, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), secara resmi mengumumkan langkah strategis untuk memperkuat posisi fundamental perusahaan di pasar modal. Perusahaan berencana melakukan aksi pembelian kembali atau buyback saham dengan alokasi dana yang tidak main-main, yakni mencapai angka Rp400 miliar.

Keputusan besar ini diambil sebagai respons terhadap dinamika pasar yang tengah mengalami fluktuasi. Melalui langkah ini, manajemen AALI berharap dapat memberikan sinyal positif kepada para investor sekaligus menjaga stabilitas harga saham perusahaan di bursa. Selain itu, aksi korporasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap stabilitas pasar modal di Indonesia.

Strategi Jitu AALI Dongkrak Nilai Saham
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), AALI memanfaatkan skema kondisi pasar yang fluktuatif. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengeksekusi program buyback tanpa harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu, selama tetap mematuhi batasan regulasi yang berlaku.

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Manajemen perusahaan menjelaskan bahwa langkah ini bukan sekadar upaya menjaga harga, melainkan bentuk keyakinan terhadap nilai intrinsik perusahaan. "Pembelian kembali saham ini diharapkan mampu menstabilkan harga di tengah ketidakpastian pasar, sekaligus memberikan keyakinan kepada para investor bahwa nilai fundamental perseroan tetap kuat," tulis pihak manajemen dalam keterangannya.

Lebih jauh lagi, strategi ini memberikan fleksibilitas finansial bagi AALI dalam jangka panjang. Saham-saham yang dibeli kembali (saham treasuri) nantinya dapat dijual kembali di masa depan pada saat harga sudah mencapai nilai optimal, terutama jika perusahaan membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi.

Menariknya, seluruh pendanaan untuk aksi korporasi ini murni berasal dari kas internal perusahaan. AALI menegaskan bahwa mereka tidak menggunakan fasilitas pinjaman bank maupun hasil dari penawaran umum untuk mendanai buyback ini. Angka Rp400 miliar tersebut juga merupakan nilai bersih, belum termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya administrasi lainnya.

Rencana eksekusi buyback ini dijadwalkan berlangsung mulai 2 Oktober 2026 hingga 28 Desember 2026. Sesuai aturan, periode ini dibatasi maksimal tiga bulan setelah pengumuman keterbukaan informasi. Namun, perusahaan memiliki wewenang untuk menghentikan program lebih awal jika dana sudah terserap penuh atau jika kondisi pasar dinilai sudah stabil.

Jika menilik kondisi keuangan per 30 Juni 2026, kinerja AALI sebenarnya masih tergolong solid. Meski terdapat sedikit penurunan pada total aset dan ekuitas, laba bersih perusahaan tetap terjaga di angka Rp1,1 triliun. Menariknya, laba bersih per saham justru mengalami kenaikan tipis dari Rp571 menjadi Rp575. Kenaikan ini terjadi karena berkurangnya jumlah saham yang beredar di pasar.

Dengan arus kas yang sehat, AALI optimis dapat menjalankan program buyback ini tanpa mengganggu operasional bisnis utama maupun rencana pengembangan perusahaan di masa mendatang. Langkah ini diprediksi akan menjadi angin segar bagi para pemegang saham yang mengharapkan nilai investasi yang lebih stabil dan menguntungkan.

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