Jabarpos.id – Presiden Prabowo Subianto melontarkan teguran keras sekaligus pesan mendalam kepada para petinggi perbankan, khususnya jajaran direksi bank milik negara (BUMN). Dalam sebuah forum penting, ia mengingatkan agar para bankir tidak hanya terpaku pada angka di atas kertas, melainkan harus benar-benar memahami realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat di akar rumput.

Pernyataan berapi-api tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (27/11/2026). Di hadapan para pemangku kebijakan moneter dan perbankan, Presiden menekankan bahwa uang yang dikelola oleh bank-bank pemerintah sejatinya adalah uang milik rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas.

Prabowo menyoroti adanya ketimpangan dalam penyaluran kredit yang selama ini ia amati. Menurutnya, pembiayaan perbankan sering kali hanya berputar di lingkaran orang-orang tertentu atau kelompok yang itu-itu saja. Ia mendesak para pemimpin bank untuk keluar dari zona nyaman kantor pusat dan mulai melihat langsung kondisi ekonomi riil.

"Pemimpin bank, apalagi bank pemerintah, harus sesekali turun ke sawah. Lihat bagaimana kondisi irigasi, lihat koperasi-koperasi, dan temui para nelayan," tegas Prabowo dengan nada bicara yang lugas. Ia menekankan bahwa kebijakan pembiayaan harus adaptif dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, bukan sekadar mengejar target profit semata.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pengamatan mendalam selama bertahun-tahun terhadap portofolio pembiayaan di berbagai bank milik negara. Ia mengaku telah mempelajari pola penyaluran kredit yang selama ini berjalan, dan menemukan adanya pola yang cenderung monoton dan tidak menyentuh lapisan masyarakat luas.

"Kredit yang kalian berikan, sudah saya pelajari sekian tahun. Hasilnya, yang dapat itu-itu saja," ungkapnya, menyindir distribusi modal yang tidak merata.

Dalam momen tersebut, Prabowo juga memberikan peringatan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas dan kritis. Ia menegaskan bahwa rakyat tidak bisa dibodohi dengan narasi-narasi ekonomi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka rasakan di lapangan. Ketidakadilan dalam akses permodalan akan sangat mudah terbaca oleh masyarakat.

Sebagai penutup pidatonya yang penuh penekanan, Presiden memberikan jaminan bahwa di bawah kepemimpinannya, pemerintah tidak akan berkompromi jika menyangkut kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan komitmennya untuk selalu berdiri di sisi kepentingan publik dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi.

"Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi, saudara-saudara. Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mengutamakan dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia. Titik, tidak ada ragu-ragu lagi," pungkasnya, yang disambut dengan suasana khidmat dalam pertemuan tersebut. Melalui pesan ini, Prabowo mengirimkan sinyal kuat bahwa arah kebijakan ekonomi ke depan akan lebih inklusif dan berpihak pada ekonomi kerakyatan.