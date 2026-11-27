Jabarpos.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran pimpinan Bank Indonesia (BI) atas dedikasi mereka dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam sebuah pertemuan strategis, Presiden menekankan bahwa sinergi yang terjalin antara pemerintah dan bank sentral menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Dalam agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (27/11/2026), Prabowo mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kerja sama yang sangat solid. Menurutnya, kolaborasi yang berjalan selama ini mampu membuahkan hasil nyata tanpa harus mencederai independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

"Saya berterima kasih kepada pimpinan BI. Saya merasakan kerja sama yang sangat baik dengan lembaga lain dalam pemerintahan," ujar Prabowo. Ia juga menyoroti pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyentuh angka 5,45% hingga kuartal III-2026. Angka ini dinilai sebagai bukti kuatnya fundamental ekonomi nasional meski dunia sedang mengalami gejolak hebat.

Namun, Presiden Prabowo mengingatkan agar seluruh pihak tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan bahwa potensi bangsa Indonesia sangatlah besar dan menuntut kerja keras yang lebih intensif. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terlihat bagus dalam angka statistik atau di atas kertas semata.

"Ekonomi harus tumbuh secara nyata di pabrik-pabrik, di sawah-sawah, di pasar-pasar, hingga menyentuh langsung ke rumah-rumah rakyat Indonesia," tegasnya dengan penuh semangat.

Senada dengan Presiden, Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi ini harus dijaga melalui lima pilar sinergi kebijakan. Pilar tersebut meliputi penjagaan stabilitas makroekonomi, penguatan ketahanan eksternal untuk meredam gejolak global, peningkatan pembiayaan melalui investasi asing, peningkatan kapasitas produktivitas, hingga pengembangan ekonomi daerah yang inklusif melalui konektivitas antara korporasi besar dan UMKM.

Destry juga membagikan optimisme mengenai prospek ekonomi di masa depan. Bank Indonesia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus merangkak naik pada tahun 2027, bahkan berpotensi menembus angka 6%. Optimisme ini didukung oleh kondisi inflasi yang terkendali serta ketahanan eksternal yang kuat.

Data perbankan juga menunjukkan tren positif, di mana pertumbuhan kredit tercatat mencapai 13,2% pada Oktober 2026. Hal ini menjadi sinyal bahwa sektor pembiayaan perbankan tetap kuat untuk menopang aktivitas ekonomi nasional.

Menghadapi tahun 2027, Bank Indonesia berkomitmen untuk memperkuat bauran kebijakan, baik dari sisi moneter maupun makroprudensial. Langkah-langkah seperti intervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah, penguatan transaksi mata uang lokal, hingga mendorong pembiayaan berkelanjutan dan sektor syariah akan terus menjadi prioritas. Melalui strategi ini, BI berharap dapat menciptakan ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.