Strategi Besar Merdeka Gold Suntik Dana Triliunan

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Endang Wulansari

5 Oktober 2026, 06:31 WIB

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Jabarpos.id – Langkah ambisius tengah diambil oleh raksasa pertambangan PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) dalam memperkuat struktur permodalan grupnya. Perusahaan ini secara resmi mengumumkan pemberian fasilitas pinjaman jumbo kepada anak usahanya, PT Pani Industri Nusantara, dengan nilai total mencapai Rp6,5 triliun.

Keputusan strategis ini melibatkan beberapa entitas di bawah naungan grup. Dari total dana tersebut, PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) menyumbang sebesar Rp3 triliun. Sementara itu, sisa dana sebesar Rp3,4 triliun akan didistribusikan melalui dua anak perusahaan lainnya, yakni PT Gorontalo Sejahtera Mining dan PT Puncak Emas Tani Sejahtera, yang masing-masing menyuntikkan dana sebesar Rp1,7 triliun.

Strategi Besar Merdeka Gold Suntik Dana Triliunan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Alokasi dana fantastis ini tidak sembarangan. Manajemen menyatakan bahwa suntikan modal tersebut akan dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan korporasi secara menyeluruh. Hal ini mencakup modal kerja, belanja modal (capital expenditure), hingga mendukung seluruh kegiatan operasional PT Pani Industri Nusantara agar dapat berjalan lebih optimal.

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Langkah pendanaan ini sejalan dengan visi besar perusahaan untuk memperkuat posisi di pasar global. Sebelumnya, EMAS telah menunjukkan keseriusannya dengan mengajukan permohonan pencatatan saham (Form A1) ke bursa saham Hong Kong, The Stock Exchange of Hong Kong Limited (HKEX), pada Maret 2026. Dalam proses ekspansi ke pasar internasional tersebut, perusahaan menggandeng UBS Securities Hong Kong Limited dan CITIC Securities (Hong Kong) Limited sebagai sponsor bersama.

Upaya menembus bursa Hong Kong ini bukan tanpa alasan. Dengan mencatatkan saham di sana, EMAS bertujuan untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi investor internasional. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham perusahaan serta memberikan fleksibilitas finansial yang lebih besar dalam mengakses pendanaan di masa depan. Dengan profil internasional yang lebih kuat, perusahaan juga dapat mendiversifikasi basis pemegang sahamnya melalui jangkauan investor institusi global.

Fokus utama dari seluruh pergerakan korporasi ini adalah pengembangan Tambang Emas Pani yang terletak di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Proyek ini diproyeksikan menjadi pemain kunci di industri emas dunia. Pada tahun 2030, Tambang Pani diperkirakan akan menempati posisi sebagai salah satu dari dua tambang emas primer dengan tingkat produksi tertinggi di seluruh kawasan Asia.

Catatan penting dalam perjalanan operasional perusahaan adalah keberhasilan mencapai first gold pour pada Februari 2026. Tak lama berselang, pada Maret 2026, perusahaan telah menyelesaikan penjualan emas pertamanya kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) melalui perjanjian jual-beli domestik selama dua tahun. Pencapaian ini menjadi tonggak sejarah penting yang menandai dimulainya fase produksi komersial emas secara penuh, sekaligus mempertegas posisi perusahaan dalam peta industri pertambangan nasional maupun global.

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