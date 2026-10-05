Misteri Rumor Haji Isam Akuisisi BCA

Jabarpos.id – Dunia perbankan tanah air mendadak gempar menyusul beredarnya kabar burung mengenai rencana akuisisi PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) oleh pengusaha ternama asal Kalimantan, Andi Syamsudin Arsyad, atau yang lebih akrab disapa Haji Isam. Isu yang sempat viral di berbagai platform media sosial ini memicu spekulasi luas mengenai siapa yang akan menjadi pemegang kendali baru di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia tersebut.

Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memberikan tanggapan terkait isu perubahan pengendali bank yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan investor dan masyarakat luas.

Dian menjelaskan bahwa pihak BCA sendiri sebenarnya telah membantah keras kabar mengenai rencana aksi korporasi tersebut. Namun, ia memberikan catatan penting bahwa dalam dinamika pasar modal, transaksi jual beli saham antarpihak adalah hal yang lumrah terjadi. Ia menekankan bahwa kepemilikan saham di pasar modal tidak secara otomatis berarti terjadi perubahan pada struktur pengendali sebuah bank.

"Jika memang ada rencana untuk menjadi pemegang saham pengendali, tentu akan ada proses yang sangat spesifik dan mendalam. Hal ini akan melibatkan pembicaraan detail, terutama antara kami di OJK dengan pihak perbankan terkait. OJK, baik dari sisi pengawasan perbankan maupun pasar modal, akan terlibat dalam proses tersebut," ujar Dian saat ditemui di Badung, Bali, pada Jumat (2/10/2026).

Lebih lanjut, Dian meminta agar masyarakat tidak perlu merasa cemas atau panik menghadapi isu-isu perubahan pengendali di sektor perbankan. Menurutnya, fenomena konsolidasi perbankan sebenarnya merupakan bagian dari program strategis OJK yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat struktur industri keuangan nasional agar lebih tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Ia menambahkan bahwa konsolidasi yang dilakukan secara sehat dan terukur justru akan memberikan nilai tambah bagi nasabah. Dengan proses penguatan modal dan struktur, bank diharapkan menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih stabil. OJK berkomitmen untuk memastikan setiap proses perubahan kepemilikan atau pengendali berjalan sesuai dengan regulasi dan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, pihak manajemen BCA telah mengeluarkan pernyataan resmi untuk meredam spekulasi. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menegaskan bahwa informasi mengenai rencana aksi korporasi yang melibatkan Haji Isam adalah tidak benar.

BCA mengimbau seluruh nasabah dan masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Pihak bank meminta publik untuk selalu merujuk pada kanal komunikasi resmi perusahaan atau media massa yang kredibel guna mendapatkan informasi yang akurat. BCA juga menegaskan bahwa seluruh operasional perusahaan tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan integritas tinggi sesuai dengan regulasi yang ada.