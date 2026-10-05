Harga Batu Bara Melambung Tinggi

Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia mengawali pekan ini dengan dinamika yang cukup kontras antara pergerakan indeks saham dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Pada pembukaan perdagangan Senin (05/10/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau menunjukkan performa positif dengan bergerak di zona hijau. Hingga pukul 10:03 WIB, indeks mencatatkan penguatan sebesar 0,40 persen dan berhasil menyentuh level 6.060.

Namun, penguatan indeks saham ini berjalan beriringan dengan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Mata uang Garuda dilaporkan mengalami pelemahan sebesar 0,29 persen terhadap Dolar AS. Saat ini, Rupiah bertengger di level Rp 17.920 per Dolar AS. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara optimisme investor di pasar modal domestik dengan sentimen negatif yang menekan stabilitas mata uang nasional.

Di sisi lain, sektor komoditas global tengah mengalami gejolak yang sangat signifikan. Salah satu sorotan utama tertuju pada pasar minyak mentah dunia. Harga minyak global dilaporkan mengalami tren penurunan. Penurunan ini dipicu oleh langkah strategis dari negara-negara anggota G7 yang berencana untuk melepas cadangan minyak mentah mereka sebanyak 100 juta barel ke pasar. Langkah intervensi ini diambil sebagai upaya untuk menstabilkan pasokan global dan menekan harga minyak yang sempat melonjak tinggi.

Berbanding terbalik dengan minyak bumi, komoditas batu bara justru menunjukkan tren yang sangat agresif. Harga batu bara terus merangkak naik dan memicu kekhawatiran sekaligus peluang bagi para pelaku pasar. Berdasarkan analisis pasar terkini, harga batu bara diramalkan dapat melonjak drastis hingga menyentuh angka fantastis, yakni USD 200 per ton. Lonjakan ini diprediksi akan memberikan dampak domino terhadap neraca perdagangan negara-negara eksportir batu bara, termasuk Indonesia.

Kenaikan harga batu bara yang sangat tajam ini dipicu oleh berbagai faktor fundamental, mulai dari ketidakpastian pasokan energi global hingga meningkatnya permintaan dari sektor industri berat di berbagai belahan dunia. Para analis memperingatkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, volatilitas harga komoditas energi akan menjadi faktor penentu utama dalam pergerakan pasar keuangan di masa mendatang.

Kondisi pasar yang penuh ketidakpastian ini menuntut para investor untuk lebih waspada dan jeli dalam membaca arah angin ekonomi. Meskipun IHSG menunjukkan ketahanan dengan bergerak menguat, pelemahan Rupiah dan fluktuasi harga komoditas energi global tetap menjadi risiko yang harus dimitigasi dengan strategi investasi yang tepat. Melansir laporan dari jabarpos.id, dinamika ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah kebijakan ekonomi global yang akan memengaruhi stabilitas pasar domestik dalam beberapa pekan ke depan.