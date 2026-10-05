Aturan Baru OJK Perkuat Fondasi Perbankan

Author Image

Endang Wulansari

5 Oktober 2026, 15:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengambil langkah tegas dalam memperkuat struktur industri perbankan nasional melalui penerbitan regulasi terbaru. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika pasar yang terus berkembang, terutama di tengah tren pertumbuhan penyaluran kredit yang terus menunjukkan akselerasi positif. Melalui aturan baru ini, OJK mewajibkan seluruh bank umum untuk menyusun rencana bisnis yang jauh lebih matang dan berbasis pada manajemen risiko yang ketat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis regulator untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Salah satu poin krusial dalam kebijakan ini adalah diterbitkannya POJK Nomor 17 Tahun 2026 mengenai Rencana Bisnis Bank Umum (RBB). Aturan ini menuntut bank untuk tidak sekadar membuat rencana kerja tahunan, melainkan harus menyelaraskan setiap strategi bisnis dengan profil risiko yang dimiliki bank tersebut.

Aturan Baru OJK Perkuat Fondasi Perbankan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain memperketat penyusunan rencana bisnis, OJK juga memperkenalkan ketentuan tambahan melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 10 Tahun 2026. Regulasi ini secara khusus mengatur mengenai penerapan country risk (risiko negara) dan transfer risk (risiko transfer) bagi perbankan umum.

Also Read

IHSG Melaju Kencang Tembus Level 6.196

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

Secara teknis, country risk merujuk pada potensi kerugian yang dihadapi bank akibat eksposur terhadap negara tertentu yang sedang mengalami ketidakstabilan ekonomi, politik, maupun sosial. Sementara itu, transfer risk berkaitan dengan hambatan saat debitur di luar negeri tidak mampu mengirimkan dana valuta asing akibat adanya kebijakan pembatasan dari pemerintah negara setempat.

Langkah proaktif OJK ini muncul di waktu yang sangat krusial. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2026 tercatat tumbuh signifikan sebesar 13,65% secara tahunan (year-on-year), mencapai angka Rp9.178 triliun. Pertumbuhan ini didorong kuat oleh kredit investasi yang melonjak 25,11% dan kredit korporasi sebesar 22,18%. Namun, di sisi lain, pertumbuhan kredit UMKM terpantau masih melambat di angka 2,38%.

Meskipun kualitas aset perbankan secara umum masih tergolong sehat dengan Non-Performing Loan (NPL) gross di level 2,11%, OJK tetap waspada terhadap fluktuasi yang terjadi. Adanya tren kenaikan tipis pada angka NPL dan penurunan Return on Assets (ROA) menjadi alasan kuat mengapa bank harus lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi.

OJK menegaskan bahwa meskipun bank didorong untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, keputusan penyaluran kredit tetap merupakan hak prerogatif bank melalui business judgement. Artinya, setiap ekspansi kredit harus tetap mengacu pada kapasitas permodalan dan selera risiko (risk appetite) masing-masing bank guna melindungi dana masyarakat yang dikelola.

Related Post

IHSG Melaju Kencang Tembus Level 6.196

IHSG Melaju Kencang Tembus Level 6.196

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang sangat impresif pada perdagangan sesi pertama hari Selasa (6/10/2026). Bursa saham Indonesia mencatatkan lonjakan signifikan

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Pasar komoditas global tengah mengalami dinamika yang sangat kontras antara sektor energi fosil dan mineral. Berdasarkan pantauan perdagangan terbaru pada Selasa (06/10/2026), terjadi

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Langkah tegas diambil oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menjaga stabilitas pasar modal tanah air. Per tanggal 6 Oktober 2026, otoritas bursa secara

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Kabar menyenangkan datang bagi para investor yang memegang saham ritel raksasa tanah air, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau yang lebih dikenal

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia akhirnya menunjukkan taringnya setelah sempat mengalami tekanan panjang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil keluar dari zona merah dan menutup

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com