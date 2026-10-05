Gen Z Terjerat Utang Pinjol Rp107 Triliun

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Endang Wulansari

5 Oktober 2026, 15:31 WIB

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Jabarpos.id – Industri pinjaman daring atau yang lebih akrab disapa pinjol di Indonesia tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat masif. Namun, di balik angka pertumbuhan yang mengesankan tersebut, tersimpan risiko finansial yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai outstanding pembiayaan pada industri ini telah menembus angka Rp106,94 triliun, atau tumbuh sebesar 22,07% secara tahunan (yoy).

Sayangnya, kenaikan volume pinjaman ini berbanding lurus dengan meningkatnya risiko gagal bayar. OJK mencatat tingkat wanprestasi atau kredit macet (TWP90) kini telah merangkak naik ke posisi 4,73 persen. Fenomena ini menjadi alarm bagi regulator dan masyarakat, mengingat besarnya jumlah dana yang kini sedang berputar di ekosistem digital tersebut.

Gen Z Terjerat Utang Pinjol Rp107 Triliun
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Anak Muda Jadi Penyumbang Kredit Macet

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Hal yang paling mencolok dari data terbaru ini adalah profil debitur yang mengalami gagal bayar. OJK menyoroti bahwa kelompok usia produktif, khususnya generasi muda, menjadi penyumbang utama kredit macet di industri pinjaman daring. Berdasarkan laporan resmi, kelompok usia 19 hingga 34 tahun atau yang sering disebut sebagai Gen Z, mendominasi angka permasalahan ini.

Data menunjukkan bahwa porsi pembiayaan bermasalah pada kelompok Gen Z mencapai 48,22 persen dari total outstanding bermasalah yang ada. Artinya, hampir separuh dari total kegagalan pembayaran di industri pinjol dilakukan oleh anak muda. Selain faktor usia, faktor gender juga menunjukkan pola yang spesifik. Laki-laki tercatat lebih mendominasi dalam porsi outstanding bermasalah dengan persentase sebesar 54,22 persen.

Agusman, perwakilan dari OJK, mengungkapkan bahwa fenomena ini menjadi perhatian serius karena kelompok usia produktif seharusnya menjadi penggerak ekonomi, bukan justru terjebak dalam jeratan utang yang tidak terkendali.

Pengawasan Ketat dan Sanksi Tegas

Menanggapi kondisi industri yang dinamis ini, OJK terus memperketat pengawasan terhadap para penyelenggara pinjaman daring. Dari total 94 penyelenggara yang terdaftar, tercatat ada 10 perusahaan yang hingga saat ini belum mampu memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp12,5 miliar. Meski demikian, seluruh penyelenggara tersebut diklaim telah menyerahkan rencana aksi (action plan) kepada regulator untuk memenuhi standar permodalan tersebut.

Ketegasan regulator juga terlihat dari tindakan disiplin yang diambil terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Sepanjang September 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada delapan penyelenggara pinjol karena terbukti melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi risiko sekaligus upaya menjaga integritas industri keuangan digital di Indonesia.

Sebagai langkah preventif jangka panjang, OJK tengah menyusun Rancangan POJK baru mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI). Aturan baru ini dirancang untuk memperkuat mitigasi risiko serta memperjelas perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana, guna memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pinjol.

Melalui pengawasan yang lebih ketat ini, diharapkan pertumbuhan industri pinjaman daring dapat berjalan secara sehat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi masyarakat, terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap gaya hidup konsumtif berbasis digital.

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