Pucuk Pimpinan Bank Neo Commerce Mundur

Jabarpos.id – Dunia perbankan digital tanah air dikejutkan dengan kabar hengkangnya sosok pemimpin utama di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB). Eri Budiono, yang menjabat sebagai Direktur Utama, secara resmi telah mengajukan permohonan pengunduran dirinya dari posisi strategis tersebut. Langkah ini menjadi sorotan tajam para pelaku pasar modal mengingat peran vitalnya dalam mengawal arah kebijakan perusahaan.

Berdasarkan informasi keterbukaan yang dirilis secara resmi, pihak manajemen Bank Neo Commerce telah menerima surat pengunduran diri Eri Budiono pada tanggal 2 Oktober 2026. Kabar mengenai rencana perpisahan ini sebenarnya sudah masuk dalam radar pengawasan otoritas terkait, di mana administrasi pengunduran diri tersebut telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat resmi tertanggal 28 September 2026.

Manajemen BBYB dalam pernyataan resminya pada Senin (5/10/2026) mengonfirmasi bahwa proses administrasi pengunduran diri ini sedang berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Meski demikian, keputusan final mengenai berhentinya Eri Budiono dari jabatan Direktur Utama masih harus melewati mekanisme formal perusahaan. Hal ini mencakup mekanisme persetujuan dari para pemegang saham yang nantinya akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Menanggapi kekhawatiran pasar terkait stabilitas perusahaan, pihak manajemen Bank Neo Commerce memberikan jaminan tegas. Mereka memastikan bahwa transisi kepemimpinan ini tidak akan mengganggu jalannya operasional harian maupun stabilitas kondisi keuangan perseroan. Manajemen optimis bahwa kegiatan usaha tetap dapat berjalan normal tanpa adanya dampak material yang signifikan bagi para nasabah maupun investor.

Eri Budiono sendiri merupakan sosok perbankan yang memiliki rekam jejak sangat mumpuni. Pria kelahiran Malang tahun 1968 ini merupakan lulusan Sarjana Bisnis Perbankan dan Keuangan dari Monash University, Australia, pada tahun 1993. Ia mulai menapaki tangga karier di industri finansial sejak tahun yang sama melalui ABN Amro Bank Indonesia sebagai Corporate Banking Manager.

Perjalanan karier Eri sangat panjang dan mencakup berbagai institusi keuangan global ternama. Ia pernah menduduki posisi strategis sebagai Head of Global Banking dan Head of Commercial Banking di HSBC, serta menjabat sebagai Corporate and Investment Banking Director di Rabobank. Tak berhenti di situ, pengalamannya juga mencakup peran sebagai Global Banking Director di Maybank, Direktur di Teak Capital Partners, hingga menjabat sebagai CEO di Terra Thrive.

Eri baru saja diangkat menjadi nahkoda utama Bank Neo Commerce pada akhir April 2024 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Kini, publik dan para investor tengah menantikan siapa sosok yang akan menggantikan posisinya untuk melanjutkan transformasi digital perbankan yang tengah digalakkan oleh BBYB. Informasi lebih lanjut mengenai penggantinya diprediksi akan segera diumumkan setelah hasil RUPS keluar.