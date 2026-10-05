Waspada Ancaman AI di Sektor Perbankan Dunia

Author Image

Endang Wulansari

5 Oktober 2026, 18:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Dunia perbankan global kini tengah menghadapi tantangan baru yang datang dari kemajuan teknologi yang sangat pesat. Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS) secara resmi memberikan peringatan keras mengenai potensi risiko yang dibawa oleh penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam sistem keuangan internasional.

Dalam pertemuan penting yang berlangsung di Indonesia pada akhir September 2026, para regulator perbankan dunia berkumpul untuk membedah dampak mendalam dari teknologi AI. Meskipun AI dianggap sebagai mesin inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi operasional secara drastis, para ahli memperingatkan adanya sisi gelap yang mengintai, mulai dari ancaman serangan siber yang lebih canggih hingga risiko operasional yang semakin kompleks.

Waspada Ancaman AI di Sektor Perbankan Dunia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Ketua Komite Basel, Erik Thedén, mengungkapkan bahwa kecepatan perkembangan AI saat ini telah mengubah peta lanskap keuangan global secara fundamental. Menurutnya, penggunaan AI generasi terbaru (frontier AI) memang menawarkan peluang besar bagi industri jasa keuangan untuk melakukan transformasi digital. Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi pada teknologi ini tanpa pengawasan ketat dapat menciptakan kerentanan sistemik yang membahayakan stabilitas ekonomi dunia.

Also Read

IHSG Melaju Kencang Tembus Level 6.196

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

Menanggapi hal tersebut, BCBS menegaskan perlunya penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih solid. Komite sepakat untuk meninjau ulang kerangka risiko operasional yang ada saat ini. Fokus utama peninjauan ini adalah pada kategori kerugian akibat kejadian tertentu, dengan memberikan perhatian khusus pada bagaimana AI dan ancaman siber dapat memicu kegagalan sistemik di lembaga keuangan.

Selain isu AI, regulator global juga tengah mempercepat kajian mengenai keterpaparan bank terhadap aset kripto. BCBS berencana merilis pembaruan standar prudensial terkait kepemilikan aset kripto oleh lembaga perbankan sebelum penghujung tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa volatilitas pasar kripto tidak mengguncang fondasi perbankan konvensional.

Dalam upaya meningkatkan transparansi, Komite Basel juga memperkenalkan standar baru untuk pengungkapan Pilar 3 yang dapat dibaca oleh mesin (machine-readable). Selama ini, laporan risiko bank yang mayoritas berbentuk PDF dianggap menyulitkan investor dan regulator dalam melakukan analisis data secara cepat. Dengan format baru ini, perbandingan data risiko antarbank akan menjadi jauh lebih akurat dan efisien.

Di sisi lain, regulator juga bersikap tegas terhadap praktik window dressing atau rekayasa laporan keuangan yang sering dilakukan bank menjelang akhir periode pelaporan. Melalui revisi metodologi penilaian terhadap bank-bank sistemik global (G-SIBs), Komite Basel berupaya memastikan profil risiko yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, yang membuka pertemuan tersebut, menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan ketahanan. Menurutnya, di tengah arus digitalisasi yang tak terbendung, pengawasan harus bersifat adaptif dan berorientasi ke depan. Destry mengajak seluruh otoritas keuangan untuk memperkuat kerja sama lintas negara guna memitigasi risiko teknologi sebelum dampak negatifnya merusak ekosistem keuangan global. Melansir laporan dari jabarpos.id, pengawasan yang efektif kini tidak hanya soal angka di neraca, tetapi juga tentang memahami kompleksitas teknologi yang menggerakkan ekonomi masa depan.

Related Post

IHSG Melaju Kencang Tembus Level 6.196

IHSG Melaju Kencang Tembus Level 6.196

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang sangat impresif pada perdagangan sesi pertama hari Selasa (6/10/2026). Bursa saham Indonesia mencatatkan lonjakan signifikan

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Pasar komoditas global tengah mengalami dinamika yang sangat kontras antara sektor energi fosil dan mineral. Berdasarkan pantauan perdagangan terbaru pada Selasa (06/10/2026), terjadi

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Langkah tegas diambil oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menjaga stabilitas pasar modal tanah air. Per tanggal 6 Oktober 2026, otoritas bursa secara

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Kabar menyenangkan datang bagi para investor yang memegang saham ritel raksasa tanah air, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau yang lebih dikenal

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia akhirnya menunjukkan taringnya setelah sempat mengalami tekanan panjang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil keluar dari zona merah dan menutup

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com