Waspada Ancaman AI di Sektor Perbankan Dunia

Jabarpos.id – Dunia perbankan global kini tengah menghadapi tantangan baru yang datang dari kemajuan teknologi yang sangat pesat. Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS) secara resmi memberikan peringatan keras mengenai potensi risiko yang dibawa oleh penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam sistem keuangan internasional.

Dalam pertemuan penting yang berlangsung di Indonesia pada akhir September 2026, para regulator perbankan dunia berkumpul untuk membedah dampak mendalam dari teknologi AI. Meskipun AI dianggap sebagai mesin inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi operasional secara drastis, para ahli memperingatkan adanya sisi gelap yang mengintai, mulai dari ancaman serangan siber yang lebih canggih hingga risiko operasional yang semakin kompleks.

Ketua Komite Basel, Erik Thedén, mengungkapkan bahwa kecepatan perkembangan AI saat ini telah mengubah peta lanskap keuangan global secara fundamental. Menurutnya, penggunaan AI generasi terbaru (frontier AI) memang menawarkan peluang besar bagi industri jasa keuangan untuk melakukan transformasi digital. Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi pada teknologi ini tanpa pengawasan ketat dapat menciptakan kerentanan sistemik yang membahayakan stabilitas ekonomi dunia.

Menanggapi hal tersebut, BCBS menegaskan perlunya penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih solid. Komite sepakat untuk meninjau ulang kerangka risiko operasional yang ada saat ini. Fokus utama peninjauan ini adalah pada kategori kerugian akibat kejadian tertentu, dengan memberikan perhatian khusus pada bagaimana AI dan ancaman siber dapat memicu kegagalan sistemik di lembaga keuangan.

Selain isu AI, regulator global juga tengah mempercepat kajian mengenai keterpaparan bank terhadap aset kripto. BCBS berencana merilis pembaruan standar prudensial terkait kepemilikan aset kripto oleh lembaga perbankan sebelum penghujung tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa volatilitas pasar kripto tidak mengguncang fondasi perbankan konvensional.

Dalam upaya meningkatkan transparansi, Komite Basel juga memperkenalkan standar baru untuk pengungkapan Pilar 3 yang dapat dibaca oleh mesin (machine-readable). Selama ini, laporan risiko bank yang mayoritas berbentuk PDF dianggap menyulitkan investor dan regulator dalam melakukan analisis data secara cepat. Dengan format baru ini, perbandingan data risiko antarbank akan menjadi jauh lebih akurat dan efisien.

Di sisi lain, regulator juga bersikap tegas terhadap praktik window dressing atau rekayasa laporan keuangan yang sering dilakukan bank menjelang akhir periode pelaporan. Melalui revisi metodologi penilaian terhadap bank-bank sistemik global (G-SIBs), Komite Basel berupaya memastikan profil risiko yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, yang membuka pertemuan tersebut, menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan ketahanan. Menurutnya, di tengah arus digitalisasi yang tak terbendung, pengawasan harus bersifat adaptif dan berorientasi ke depan. Destry mengajak seluruh otoritas keuangan untuk memperkuat kerja sama lintas negara guna memitigasi risiko teknologi sebelum dampak negatifnya merusak ekosistem keuangan global. Melansir laporan dari jabarpos.id, pengawasan yang efektif kini tidak hanya soal angka di neraca, tetapi juga tentang memahami kompleksitas teknologi yang menggerakkan ekonomi masa depan.