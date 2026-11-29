Jabarpos.id – Sektor properti di Indonesia diprediksi akan tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pada tahun mendatang. Meski dihantui oleh isu kenaikan suku bunga acuan, optimisme ini muncul karena dampak kebijakan moneter tersebut dinilai belum memberikan tekanan yang signifikan terhadap industri perumahan secara keseluruhan.

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Budi Susanto, menyatakan bahwa prospek bisnis pembiayaan perumahan masih sangat menjanjikan. Menurutnya, tantangan ekonomi makro saat ini tidak lantas mematikan gairah pasar, terutama jika dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di tanah air.

"Kami melihat prospek pertumbuhan tahun depan masih cukup baik. Terkait BI Rate, untuk jangka pendek dampaknya terhadap industri kami belum terasa signifikan. Oleh karena itu, kami optimis bisnis SMF akan terus tumbuh di tahun depan," ujar Budi dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu (28/11/2026).

Budi juga menambahkan bahwa industri pembiayaan perumahan memiliki sifat yang tidak elastis terhadap perubahan suku bunga. Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, SMF berkomitmen penuh menjalankan mandat negara, khususnya dalam mengawal program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia meyakini bahwa program KPR subsidi ini akan terus dipertahankan, bahkan ada potensi peningkatan kuota dari pemerintah di tahun depan.

Kinerja keuangan SMF sendiri membuktikan ketangguhan perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi. Hingga triwulan III 2026, perusahaan berhasil membukukan laba bersih mencapai Rp569 miliar. Angka ini melonjak tajam sebesar 31,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp432 miliar. Menariknya, capaian sembilan bulan ini sudah melampaui total laba bersih sepanjang tahun 2025.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran SMF sebagai alat fiskal pemerintah melalui skema blended finance. Dengan menggabungkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan hasil penerbitan surat utang di pasar modal, SMF mampu melakukan leveraging dana secara maksimal. Sejak 2018 hingga September 2026, dari total PMN sebesar Rp17,91 triliun, SMF berhasil mengoptimalkan dana tambahan sebesar Rp20,30 triliun. Secara akumulatif, dana sebesar Rp38,21 triliun telah disalurkan untuk membiayai hampir satu juta unit rumah bagi masyarakat.

Di sisi lain, Chief Economist PT SMF, Martin Daniel Siyaranamual, memberikan catatan bagi masyarakat terkait fluktuasi suku bunga. Ia menjelaskan bahwa pergerakan suku bunga acuan (BI Rate) tidak selalu berjalan beriringan secara langsung dengan suku bunga KPR.

"Suku bunga KPR pada lima tahun pertama biasanya sudah mengompensasi kenaikan suku bunga acuan. Jadi, ada kecenderungan suku bunga efektif KPR justru cenderung turun. Yang perlu diperhatikan adalah stabilitas nilai tukar rupiah," jelas Martin.

Ia juga menekankan bahwa dampak kenaikan BI Rate terhadap bunga KPR relatif kecil. Jika BI Rate naik sebesar 100 basis poin, implikasinya terhadap bunga KPR diperkirakan hanya berkisar antara 20 hingga 30 basis poin saja. Hal ini memberikan angin segar bagi calon debitur bahwa kenaikan suku bunga acuan tidak akan secara drastis mencekik cicilan rumah mereka.