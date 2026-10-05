Kredit Perbankan Meroket Tajam ke Rp9.178 Triliun

Jabarpos.id – Sektor perbankan di Indonesia menunjukkan performa yang sangat impresif dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Berdasarkan data terbaru, penyaluran kredit perbankan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan secara tahunan atau year on year (YoY) sebesar 13,56 persen. Angka ini membawa total nilai penyaluran kredit nasional menembus angka fantastis, yakni mencapai Rp9.178 triliun pada periode Agustus.

Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional, di mana sektor perbankan mampu menyalurkan likuiditas ke berbagai lini sektor usaha. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh berbagai jenis kredit yang tersebar di berbagai sektor produktif.

Jika dibedah lebih mendalam, kredit investasi menjadi primadona dengan mencatatkan pertumbuhan paling tinggi, yakni mencapai 25,11 persen secara tahunan. Lonjakan ini menunjukkan kepercayaan pelaku usaha yang tinggi untuk melakukan ekspansi jangka panjang. Selain itu, kredit modal kerja juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 11,45 persen, sementara kredit konsumsi tumbuh lebih moderat di angka 5,07 persen.

Dari sisi profil debitur, sektor korporasi menjadi motor penggerak utama dengan pertumbuhan kredit mencapai 22,18 persen. Di sisi lain, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan yang stabil di angka 2,38 persen. Menariknya, jika dilihat dari kepemilikan institusi, bank-bank milik negara atau Himbara mencatatkan performa yang sangat kuat dengan pertumbuhan kredit mencapai 16,41 persen.

Tak hanya fokus pada pertumbuhan kredit konvensional, OJK juga tengah menyiapkan strategi besar untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah di tanah air. OJK memiliki ambisi besar untuk melahirkan lebih banyak bank syariah dengan aset skala jumbo. Targetnya, Indonesia akan memiliki setidaknya lima bank syariah raksasa yang mampu bersaing di level global.

Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan ini adalah kemampuan bank-bank syariah tersebut untuk mendekati skala aset PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Saat ini, proses penguatan struktur perbankan syariah sedang berjalan secara intensif.

"Kami ingin melihat ada setidaknya lima bank syariah yang memiliki skala usaha mendekati BSI. Proses ini sedang diarahkan ke sana. Kami optimis, jika tidak pada tahun 2026, maka paling lambat pada tahun 2027 target ini sudah bisa terealisasi," ujar Dian dalam keterangannya di Bali.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi Roadmap Pengembangan & Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih tangguh, inklusif, dan kompetitif di masa depan. Dengan pertumbuhan kredit yang kuat dan rencana penguatan sektor syariah, wajah perbankan Indonesia diprediksi akan semakin kokoh dalam menghadapi dinamika ekonomi global.