Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

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Endang Wulansari

6 Oktober 2026, 10:04 WIB

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Jabarpos.id – Kabar menyenangkan datang bagi para investor yang memegang saham ritel raksasa tanah air, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau yang lebih dikenal dengan merek Alfamart. Perusahaan ritel terkemuka ini secara resmi mengumumkan rencana pembagian dividen interim kepada para pemegang sahamnya. Langkah ini menjadi sinyal positif mengenai performa keuangan perusahaan yang tetap solid di tengah dinamika pasar.

Berdasarkan informasi keterbukaan yang dirilis melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), Alfamart telah menyiapkan dana sebesar Rp595.831.574.150 untuk dibagikan kepada para investornya. Jika dikonversikan ke dalam nilai per lembar saham, setiap pemegang saham akan menerima dividen interim sebesar Rp14,50 per lembar saham. Dana yang dibagikan ini diambil dari perolehan laba bersih perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026.

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Bagi para pelaku pasar modal yang ingin mengincar keuntungan dari pembagian dividen ini, sangat penting untuk memperhatikan jadwal penting agar tidak ketinggalan momentum. Perseroan telah menetapkan lini masa yang sangat spesifik terkait hak kepemilikan saham untuk mendapatkan dividen tersebut.

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Untuk transaksi di pasar reguler dan pasar negosiasi, tanggal cum dividend ditetapkan jatuh pada 13 Oktober 2026. Artinya, investor wajib memiliki atau menahan saham AMRT paling lambat pada tanggal tersebut agar berhak mendapatkan jatah dividen. Jika investor baru membeli saham pada tanggal 14 Oktober 2026, yang merupakan tanggal ex dividend, maka investor tersebut tidak lagi berhak atas pembagian dividen interim kali ini.

Sementara itu, bagi investor yang bertransaksi melalui pasar tunai, ketentuan sedikit berbeda. Tanggal cum dividend untuk pasar tunai ditetapkan pada 15 Oktober 2026. Tanggal ini juga bertepatan dengan tanggal pencatatan (recording date), yakni momen di mana nama-nama pemegang saham yang berhak atas dividen akan dicatat secara resmi oleh perusahaan. Adapun untuk pasar tunai, tanggal ex dividend akan jatuh pada 16 Oktober 2026.

Setelah seluruh proses administrasi dan pencatatan selesai, Alfamart dijadwalkan akan melakukan pembayaran dividen tersebut kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada tanggal pencatatan, yakni pada 27 Oktober 2026.

Pembagian dividen interim ini mencerminkan kepercayaan diri manajemen Alfamart terhadap arus kas dan profitabilitas perusahaan. Bagi para investor, dividen merupakan salah satu bentuk imbal hasil (return) yang sangat dinantikan selain potensi kenaikan harga saham (capital gain). Mengingat sektor ritel merupakan sektor yang sangat dekat dengan kebutuhan harian masyarakat, kinerja AMRT terus menjadi sorotan para analis pasar modal di Indonesia. Pastikan Anda telah melakukan analisis mendalam sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian saham guna memaksimalkan potensi keuntungan dari dividen ini.

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