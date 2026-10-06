Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Jabarpos.id – Langkah tegas diambil oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menjaga stabilitas pasar modal tanah air. Per tanggal 6 Oktober 2026, otoritas bursa secara resmi memutuskan untuk melakukan suspensi atau penghentian sementara perdagangan terhadap lima saham sekaligus. Keputusan ini diambil sebagai langkah mitigasi risiko sekaligus upaya cooling down guna melindungi kepentingan para investor dari volatilitas harga yang tidak wajar serta ketidakpastian fundamental perusahaan.

Berdasarkan data keterbukaan informasi yang dirilis, alasan di balik pembekuan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni lonjakan harga yang tidak wajar dan adanya isu terkait kelangsungan usaha perusahaan (going concern).

Kelompok pertama adalah saham-saham yang mengalami kenaikan harga secara ekstrem dalam waktu singkat. Salah satu yang paling mencolok adalah saham emiten bioskop, PT Graha Layar Prima Tbk. (BLTZ). Saham ini dilaporkan melonjak drastis hingga 142,6% ke level Rp4.500 per lembar hanya dalam kurun waktu satu pekan. Fenomena "gorengan" atau kenaikan harga yang terlalu cepat ini menjadi perhatian serius bursa agar tidak memicu spekulasi liar di pasar.

Tak hanya BLTZ, emiten batu bara PT Artha Mahiya Investama Tbk. (AIMS) juga masuk dalam daftar suspensi. Saham ini tercatat melesat sebesar 70,45% ke posisi harga Rp825 per saham dalam waktu satu minggu terakhir. Selain itu, sektor jasa tambang dan alat berat juga terdampak, di mana saham PT Paragon Karya Perkasa Tbk. (PKPK) dibekukan setelah mengalami kenaikan harga sebesar 55,25% hingga menyentuh angka Rp6.800 per saham dalam satu bulan terakhir.

Sementara itu, kelompok kedua berkaitan dengan masalah fundamental perusahaan yang mengancam keberlangsungan bisnis. BEI memutuskan untuk menghentikan perdagangan saham emiten BUMN karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP). Keputusan ini dipicu oleh adanya kendala pada aspek going concern, di mana perseroan dilaporkan menunda pembayaran bunga obligasi dan sukuk yang seharusnya jatuh tempo pada 2 Oktober 2026. Penundaan kewajiban finansial ini menjadi sinyal merah bagi kesehatan arus kas perusahaan.

Masalah serupa juga menimpa emiten properti PT Aksara Global Development Tbk. (GAMA). Bursa mencium adanya indikasi ketidakpastian material yang dapat memicu keraguan besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasional bisnisnya. Berbeda dengan saham lainnya, suspensi untuk GAMA dilakukan di seluruh pasar, termasuk Pasar Negosiasi, guna memberikan ruang bagi investor untuk memahami kondisi riil perusahaan sebelum melakukan transaksi kembali.

Langkah suspensi ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi pelaku pasar untuk melakukan analisis mendalam dan mencegah kerugian yang lebih besar akibat pergerakan harga yang tidak didasari oleh fundamental yang kuat. Hingga saat ini, para investor disarankan untuk tetap waspada dan memantau pengumuman resmi dari bursa terkait kapan perdagangan saham-saham tersebut dapat dibuka kembali.