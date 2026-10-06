IHSG Melaju Kencang Tembus Level 6.196

Author Image

Endang Wulansari

6 Oktober 2026, 12:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang sangat impresif pada perdagangan sesi pertama hari Selasa (6/10/2026). Bursa saham Indonesia mencatatkan lonjakan signifikan dengan kenaikan mencapai 1,26 persen, yang membawa posisi indeks ke level 6.196,09. Penguatan ini memberikan angin segar bagi para investor di tengah dinamika pasar global yang penuh ketidakpastian.

Perjalanan IHSG pada pagi hari dimulai dengan pembukaan di level 6.139,13. Sempat mengalami tekanan di awal perdagangan hingga menyentuh titik terendah intraday pada posisi 6.120,24, indeks secara perlahan mampu membalikkan keadaan. Tren positif terus berlanjut hingga indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.203,70 sebelum akhirnya bergerak stabil di zona hijau menjelang akhir sesi pertama.

IHSG Melaju Kencang Tembus Level 6.196
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan data aktivitas pasar, volume transaksi yang terjadi mencapai 286,1 juta lot. Adapun nilai transaksi yang berputar di bursa tercatat sangat masif, yakni menyentuh angka Rp5,62 triliun. Lonjakan ini didorong oleh dominasi sektor energi yang meroket hingga 3,08 persen. Tak ketinggalan, sektor teknologi juga memberikan kontribusi positif dengan kenaikan 2,1 persen, disusul oleh sektor industri yang tumbuh 1,6 persen.

Also Read

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

Target Rp10 Triliun Kemenkeu Lelang Sukuk Hari Ini

Beberapa emiten menjadi motor penggerak utama kenaikan indeks, di antaranya adalah PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), serta PT DCI Indonesia Tbk. (DCII). Di sisi lain, terdapat beberapa saham yang sempat menahan laju indeks, seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS).

Kondisi pasar saat ini sangat dipengaruhi oleh sentimen global. Di kawasan Asia, melambatnya aktivitas jasa di Jepang menjadi perhatian serius. Sementara itu, di zona Euro, meskipun sektor jasa menguat, adanya tekanan inflasi dari kenaikan harga produsen memicu kekhawatiran terkait kebijakan moneter yang ketat. Investor juga tengah mencermati pidato Gubernur Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda serta rilis data neraca perdagangan Amerika Serikat.

Kondisi pasar obligasi Amerika Serikat turut memberikan tekanan psikologis, di mana imbal hasil US Treasury tenor panjang melonjak ke level tertinggi dalam dua dekade terakhir. Lonjakan ini terjadi seiring dengan sikap hati-hati investor dalam menanti hasil rapat The Fed.

Sementara itu, dari sisi domestik, pasar modal Indonesia menunjukkan geliat yang kuat melalui antrean penawaran umum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 29 rencana penawaran umum dengan nilai indikatif mencapai Rp26,47 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat mengandalkan pasar modal sebagai instrumen utama untuk memperkuat struktur pendanaan mereka. Hingga September 2026, total penghimpunan dana melalui penawaran umum telah menyentuh Rp186,03 triliun, mendekati target tahunan sebesar Rp250 triliun.

Related Post

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Harga Batu Bara Meroket Tajam

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Pasar komoditas global tengah mengalami dinamika yang sangat kontras antara sektor energi fosil dan mineral. Berdasarkan pantauan perdagangan terbaru pada Selasa (06/10/2026), terjadi

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Lima Saham Ini Mendadak Dibekukan Bursa

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Langkah tegas diambil oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menjaga stabilitas pasar modal tanah air. Per tanggal 6 Oktober 2026, otoritas bursa secara

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

Kabar Gembira Investor Alfamart Bakal Dapat Dividen

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Kabar menyenangkan datang bagi para investor yang memegang saham ritel raksasa tanah air, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau yang lebih dikenal

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

IHSG Menguat Tapi Asing Malah Jual Saham

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia akhirnya menunjukkan taringnya setelah sempat mengalami tekanan panjang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil keluar dari zona merah dan menutup

Target Rp10 Triliun Kemenkeu Lelang Sukuk Hari Ini

Target Rp10 Triliun Kemenkeu Lelang Sukuk Hari Ini

Okt. 6, 2026

Jabarpos.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali mengambil langkah strategis untuk memperkuat pembiayaan negara melalui instrumen syariah. Pada hari ini, Selasa, 6 Oktober 2026, pemerintah

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com