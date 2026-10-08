Menanti Keputusan MSCI bagi Pasar Saham RI

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Endang Wulansari

8 Oktober 2026, 18:31 WIB

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Jabarpos.id – Menjelang periode peninjauan indeks MSCI pada November mendatang, perhatian pelaku pasar modal tanah air kini tertuju pada status aksesibilitas pasar saham Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal optimisme terkait stabilitas pasar domestik, meskipun mereka enggan memberikan spekulasi mendalam mengenai apakah pembekuan (freeze) terhadap pasar Indonesia akan dicabut atau tidak.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati independensi para analis dari penyedia indeks global. Menurutnya, integritas dalam menentukan konstituen indeks adalah hal yang mutlak, dan OJK tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap keputusan yang diambil oleh lembaga internasional tersebut.

Menanti Keputusan MSCI bagi Pasar Saham RI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kami tidak melakukan upaya apa pun untuk memengaruhi objektivitas maupun independensi para analis penyedia indeks, termasuk penyedia indeks global," ujar Hasan saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta.

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Hasan menekankan bahwa penyedia indeks memiliki metodologi dan kriteria yang sangat transparan, mulai dari proses penilaian aksesibilitas pasar hingga penempatan sebuah negara dalam daftar pantau (watchlist). Oleh karena itu, ia meminta agar penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Reformasi Transparansi Jadi Kunci

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah tingkat transparansi kepemilikan saham di Indonesia. OJK mengklaim bahwa pasar modal Indonesia saat ini telah berada di jalur yang tepat dan bahkan menjadi salah satu yang paling agresif dalam menerapkan keterbukaan data.

Sejumlah langkah reformasi telah diambil untuk memenuhi standar internasional. Di antaranya adalah kewajiban pengungkapan data kepemilikan saham di atas 1 persen, klasifikasi investor yang kini lebih mendetail hingga 39 tipe, pengumuman saham High Seas Concentration (HSC), serta peningkatan ketentuan batas minimum saham yang beredar di publik (minimum free float).

Keberhasilan reformasi ini sebelumnya juga telah mendapat apresiasi dari FTSE Russell. Lembaga tersebut tetap mempertahankan posisi Indonesia dalam kelompok secondary emerging market dan tidak memasukkannya ke dalam daftar pantau. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa integritas pasar modal Indonesia terus mengalami peningkatan.

Dampak ke Pasar Kini Lebih Terukur

Terkait kekhawatiran akan dampak negatif jika pembekuan tetap berlanjut, Hasan memberikan sudut pandang yang lebih tenang. Ia mengakui bahwa status freeze memang membatasi masuknya saham-saham baru Indonesia ke dalam indeks global. Namun, ia menilai risiko terhadap saham-saham yang sudah ada saat ini jauh lebih kecil.

Menurut analisis internal OJK, saham-saham Indonesia yang saat ini telah menjadi anggota indeks MSCI dan FTSE merupakan saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar, memiliki fundamental yang kuat, serta likuiditas yang terjaga. Hal ini membuat ruang bagi saham-saham tersebut untuk terdepak dari indeks menjadi sangat sempit.

"Kami berharap, apa pun hasil keputusannya nanti, dampaknya terhadap pasar kita sudah sangat terbatas jika dibandingkan dengan periode awal saat isu ini pertama kali mencuat di awal hingga pertengahan tahun lalu," pungkas Hasan. Melalui penguatan fundamental dan transparansi, pasar modal Indonesia diharapkan tetap tangguh menghadapi dinamika kebijakan indeks global.

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