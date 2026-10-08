Optimisme Konsumen RI Tetap Terjaga

Jabarpos.id – Meskipun terjadi sedikit penurunan angka pada laporan terbaru, optimisme masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi nasional ternyata masih menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada September 2026 berada di level 118,1. Walaupun angka ini sedikit melandai dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 120,9, sentimen positif masyarakat tetap terjaga dengan kuat.

Ketahanan optimisme ini didorong oleh dua faktor utama, yakni persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini serta ekspektasi mereka terhadap situasi ekonomi di masa mendatang. Bank Indonesia melaporkan bahwa Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) berada di angka 107,5, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) justru menunjukkan kenaikan menjadi 128,7. Hal ini menandakan bahwa masyarakat merasa kondisi ekonomi sekarang cukup stabil dan mereka memprediksi masa depan akan jauh lebih baik.

Jika dibedah berdasarkan kelompok pengeluaran, optimisme ini merata di seluruh lapisan masyarakat. Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta mencatatkan tingkat keyakinan tertinggi sebesar 123,5. Menariknya, dari sisi demografi usia, kelompok usia produktif antara 20 hingga 30 tahun menjadi motor penggerak optimisme dengan indeks mencapai 127,9.

Secara geografis, terdapat dinamika yang menarik antarwilayah. Beberapa kota seperti Pontianak, Medan, dan Padang mencatatkan lonjakan optimisme yang signifikan. Namun, di sisi lain, beberapa wilayah seperti Semarang, Mataram, dan Ambon justru mengalami penurunan indeks keyakinan konsumen.

Mengenai kondisi ekonomi saat ini, meskipun IKE turun tipis dari 109,4 menjadi 107,5, angka tersebut masih berada di atas ambang batas optimis (di atas 100). Kekuatan ekonomi saat ini ditopang oleh tiga komponen penting, yaitu Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) sebesar 114,6, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) sebesar 101,1, serta Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (IPDG) sebesar 106,7.

Terkait lapangan kerja, terdapat perbedaan mencolok berdasarkan tingkat pendidikan. Responden dengan latar belakang pendidikan diploma, sarjana, hingga pascasarjana cenderung optimis terhadap ketersediaan lapangan kerja. Sebaliknya, kelompok lulusan SMA justru berada pada level pesimis dengan indeks sebesar 96,9.

Kabar baiknya, ekspektasi masyarakat untuk enam bulan ke depan justru semakin cerah. Kenaikan IEK menjadi 128,7 menunjukkan bahwa konsumen sangat percaya diri terhadap kenaikan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja di masa depan. Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) melonjak ke angka 136,9, yang mengindikasikan bahwa masyarakat meyakini daya beli mereka akan semakin meningkat dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi angka di beberapa sektor dan wilayah, fondasi kepercayaan konsumen Indonesia tetap kokoh, yang menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional ke depannya.