Jabarpos.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan kritik tajam terhadap fenomena manipulasi pasar modal yang kerap terjadi di Indonesia. Ia menyoroti praktik "goreng saham" yang dilakukan oleh segelintir pihak demi meraup keuntungan pribadi secara tidak sah. Menurut Prabowo, tindakan tidak etis ini bukan sekadar masalah teknis di bursa, melainkan sebuah kejahatan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat luas, terutama kelompok ekonomi lemah.

Dalam keterangannya pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Presiden Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib para investor ritel. Ia menyebut bahwa banyak masyarakat kecil, termasuk generasi muda yang baru mulai mengenal dunia investasi, menjadi korban dari permainan harga saham yang dimanipulasi. Mereka yang mencoba peruntungan di pasar modal seringkali terjebak dalam fluktuasi harga yang tidak wajar akibat ulah para pemain besar.

"Sudah kaya masih main goreng-goreng saham, akhirnya jutaan rakyat kita korban. Anak-anak muda, orang-orang kecil dia coba-coba," ujar Prabowo dengan nada tegas.

Menariknya, Prabowo secara rendah hati mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang ahli dalam mekanisme perdagangan instrumen pasar modal. Meskipun ia sering mendorong masyarakat untuk mulai berinvestasi demi masa depan finansial, ia mengaku tidak memiliki keberanian untuk terjun langsung bermain saham karena keterbatasan pemahamannya terhadap kompleksitas pasar tersebut.

"Saya ini orang ekonomi, tapi saya tidak mengerti (mekanisme detailnya). Tapi rakyat kita ikut, karena itu pemerintah harus jaga," tambahnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dari praktik pasar yang tidak sehat. Ia menuntut adanya pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan agar tercipta keadilan bagi seluruh pelaku pasar. Prabowo menginginkan adanya clean and level playing field, sebuah kondisi di mana semua pihak, baik investor besar maupun ritel, memiliki kesempatan yang sama dan diperlakukan secara adil di bawah aturan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa upaya pembenahan tata kelola (good governance) dan penguatan pengawasan di pasar modal bukanlah langkah yang diambil hanya karena adanya tekanan atau teguran dari pihak internasional. Sebaliknya, hal ini merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan melindungi kepentingan investor domestik.

Prabowo meyakini bahwa integritas pasar modal adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Jika pemerintah mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang bersih, transparan, dan bebas dari manipulasi, maka potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melesat jauh lebih tinggi.

"Kalau pemerintah baik dan bersih, ekonomi kita pasti akan bangkit luar biasa. Itu keyakinan saya," pungkasnya menutup pernyataan tersebut.