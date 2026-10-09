BRI Luncurkan Tiga Reksa Dana Baru

Jabarpos.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat posisinya di sektor pengelolaan kekayaan melalui kolaborasi strategis bersama PT Eastspring Investments Indonesia. Langkah nyata ini diwujudkan dengan peluncuran tiga produk reksa dana terbaru pada 8 Oktober 2026. Kehadiran instrumen investasi baru ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi nasabah dalam mendiversifikasi portofolio serta mencapai target keuangan jangka panjang mereka.

Ketiga produk yang diperkenalkan tersebut meliputi Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A, Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A, serta Eastspring IDX ESG Leader Plus Kelas A. Menariknya, ketiga produk ini dapat diakses oleh masyarakat luas dengan nilai investasi awal yang sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp100.000 saja.

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, menjelaskan bahwa inovasi ini lahir sebagai respon atas dinamika kebutuhan nasabah yang semakin berkembang. Menurutnya, BRI Wealth Management berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi investasi yang variatif guna memenuhi profil risiko yang berbeda-beda di setiap lapisan nasabah.

"Kolaborasi dengan Eastspring Investments Indonesia ini memperkaya rangkaian solusi investasi kami. Dengan ketiga produk baru ini, nasabah memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam menyusun portofolio yang sesuai dengan preferensi, profil risiko, serta tujuan keuangan masing-masing," ujar Aris dalam keterangan resminya.

Secara lebih mendalam, Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A merupakan reksa dana pendapatan tetap dengan profil risiko menengah. Produk ini menitikberatkan investasinya pada efek utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia maupun korporasi nasional, serta instrumen pasar uang. Sebagai catatan, produk ini memiliki rekam jejak yang solid dengan dana kelolaan mencapai Rp5,53 triliun dan mencatatkan kinerja kumulatif sebesar 86,02% sejak pertama kali diluncurkan.

Selain itu, terdapat Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A yang juga menyasar segmen pendapatan tetap dengan risiko menengah. Produk ini menawarkan keunggulan berupa distribusi dividen bulanan, dengan target Pembagian Hasil Investasi (PHI) sekitar 6,5% per tahun hingga Januari 2027. Alokasi investasinya mencakup obligasi pemerintah dan korporasi, dengan porsi sekitar 11% pada obligasi korporasi berkualitas tinggi.

Untuk melengkapi pilihan bagi investor yang memiliki profil risiko lebih tinggi, hadir Eastspring IDX ESG Leader Plus Kelas A. Ini adalah reksa dana indeks saham yang mengacu pada Indeks IDX ESG Leaders. Produk ini sangat cocok bagi investor berpengalaman yang memiliki jangka waktu investasi di atas lima tahun dan ingin menerapkan prinsip keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam pengelolaan aset mereka.

Aris menambahkan bahwa diversifikasi aset dan investasi berbasis prinsip keberlanjutan kini menjadi faktor krusial dalam membangun portofolio jangka panjang yang tangguh terhadap siklus pasar.

Senada dengan hal tersebut, Presiden Direktur Eastspring Indonesia, Sulystari Rizal, menyebutkan bahwa kemitraan dengan BRI merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan solusi investasi profesional kepada masyarakat Indonesia. Melalui sinergi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk pasar modal berkualitas untuk membangun masa depan finansial yang lebih mapan.