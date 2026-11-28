Jabarpos.id – Gelombang panas tengah menerpa salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara mengejutkan melakukan penggeledahan di kantor pusat PT Djarum yang berlokasi di Kudus, Jawa Tengah, pada akhir Oktober 2026 lalu. Langkah berani lembaga antirasuah ini tidak hanya menyasar markas raksasa tembakau tersebut, tetapi juga merambah ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus.

Aksi penggeledahan ini bukan tanpa alasan. KPK tengah mendalami dugaan skandal korupsi terkait penyimpangan tata kelola serta manipulasi penentuan tarif cukai hasil tembakau yang melibatkan oknum di lingkungan Bea Cukai. Kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Februari lalu, yang sebelumnya telah menjerat tujuh orang tersangka dalam kasus suap importasi barang dan gratifikasi.

Sejumlah nama besar dalam struktur birokrasi Bea Cukai turut terseret dalam pusaran kasus ini, mulai dari mantan Direktur Penyidikan & Penindakan hingga pejabat di tingkat subdirektorat. Tak hanya itu, pihak swasta dari PT Blueray juga ikut terseret dalam pusaran penyidikan ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan sinyal bahwa penyidikan ini masih sangat luas. Ia menyebutkan bahwa saat ini penyidik masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum terkait cukai. Hal ini membuka peluang besar bahwa penyidikan akan merambah ke entitas atau perusahaan lain di luar pihak yang sudah teridentifikasi sebelumnya.

"Ini masih sprindik umum mengenai cukai, sehingga sangat mungkin berkembang ke entitas-entitas lainnya. Kita semua perlu menunggu perkembangan penyidikan ini," ungkap Budi kepada awak media.

KPK kini tengah fokus membedah konstruksi perkara untuk melihat siapa saja aktor intelektual yang memiliki peran signifikan dalam menentukan tarif cukai yang diduga telah merugikan keuangan negara. Pemeriksaan saksi pun terus diperluas, mulai dari KPPBC Kudus, Semarang, hingga ke kantor pusat Bea Cukai.

Di tengah badai hukum yang menerpa grup Djarum, muncul spekulasi liar yang menyeret unit bisnis lainnya, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Isu mengenai kemungkinan beralihnya kepemilikan saham BBCA atau rencana akuisisi oleh pihak lain sempat memicu kegaduhan di pasar modal.

Menanggapi rumor yang beredar luas di media sosial tersebut, pihak manajemen BCA bergerak cepat melakukan klarifikasi. Melalui EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, perusahaan menegaskan bahwa informasi mengenai rencana aksi korporasi atau akuisisi tersebut adalah tidak benar. Pihak bank mengimbau masyarakat agar tidak termakan isu yang tidak jelas sumbernya dan hanya merujuk pada informasi resmi perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, juga memberikan tanggapan terkait dinamika ini. Meski mengakui bahwa transaksi jual beli saham adalah hal lumrah di pasar modal, Dian menekankan bahwa perubahan pemegang saham pengendali memerlukan proses yang sangat ketat dan melibatkan pengawasan langsung dari OJK.

Hingga saat ini, publik masih menanti apakah penyidikan KPK akan membawa dampak lebih luas bagi struktur bisnis grup besar ini, serta bagaimana stabilitas emiten perbankan terbesar di Indonesia tersebut di tengah berbagai isu yang beredar.