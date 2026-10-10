Rahasia Cuan Bisnis Ritel Alfamart dan Warung Madura

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Endang Wulansari

10 Oktober 2026, 21:04 WIB

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Jabarpos.id – Sektor ritel, baik dalam skala modern maupun tradisional, tetap menjadi primadona bagi para pencari peluang bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sifat produk yang dijual, yakni kebutuhan pokok rumah tangga yang selalu dibutuhkan masyarakat setiap harinya tanpa mengenal musim.

Bagi Anda yang memiliki modal cukup besar, bergabung dengan jaringan ritel raksasa seperti Alfamart melalui sistem waralaba bisa menjadi pilihan strategis. Namun, bagi yang ingin memulai dengan modal lebih terbatas namun memiliki ketahanan tinggi terhadap krisis, konsep Warung Madura kini tengah naik daun sebagai alternatif usaha mandiri yang menjanjikan.

Rahasia Cuan Bisnis Ritel Alfamart dan Warung Madura
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Membedah Peluang Waralaba Alfamart

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Menjadi mitra Alfamart tidak hanya satu cara. Perusahaan ritel ini menawarkan tiga skema kerja sama yang bisa disesuaikan dengan profil investor. Pertama adalah skema Gerai Baru. Dalam model ini, calon mitra mengusulkan lokasi sendiri, kemudian melalui proses evaluasi dan presentasi proposal sebelum akhirnya toko dibuka.

Estimasi modal untuk gerai baru sangat bergantung pada ukuran bangunan dan jumlah rak. Untuk tipe gerai kecil dengan 9 rak (luas 30 m2), modal yang dibutuhkan sekitar Rp300 juta. Sementara untuk tipe terbesar dengan 45 rak (luas 100 m2), investasinya mencapai Rp500 juta. Perlu dicatat, angka ini belum termasuk biaya kepemilikan properti. Modal tersebut sudah mencakup franchise fee selama 5 tahun, peralatan toko, sistem kasir, hingga perizinan.

Kedua, terdapat skema Konversi. Program ini ditujukan bagi pemilik toko kelontong atau minimarket lokal yang ingin "naik kelas" menjadi Alfamart. Keuntungannya, stok barang lama milik pemilik toko dapat diakui sebagai stok awal, dan rak yang memenuhi standar bisa digunakan untuk mengurangi biaya investasi.

Ketiga adalah skema Take Over. Di sini, Anda membeli gerai Alfamart yang sudah berjalan. Karena sudah memiliki basis pelanggan dan sistem yang mapan, modal yang disiapkan biasanya lebih besar, yakni mulai dari Rp800 juta, yang sudah mencakup sewa lokasi dan goodwill.

Sebagai mitra, Anda juga akan dikenakan biaya royalti yang bersifat progresif berdasarkan omzet penjualan bersih. Semakin tinggi penjualan, semakin besar persentase royalti yang disetorkan kepada pusat.

Alternatif Mandiri: Strategi Warung Madura

Jika skema waralaba dirasa terlalu berat, Warung Madura hadir sebagai solusi bisnis mandiri yang sangat tangguh. Berbeda dengan minimarket modern, Warung Madura mengandalkan perputaran barang yang sangat cepat dengan margin keuntungan yang tipis namun volume penjualan yang tinggi.

Modal untuk memulai usaha ini jauh lebih terjangkau, yakni berkisar antara Rp13 juta hingga Rp20 juta. Dana tersebut biasanya dialokasikan untuk pengadaan stok barang awal, pembuatan etalase, serta pembelian lemari pendingin.

Kunci sukses bisnis ini terletak pada pemilihan lokasi di area yang ramai serta kesiapan waktu operasional. Banyak Warung Madura yang beroperasi 24 jam penuh untuk menangkap peluang pasar di waktu-waktu tidak terduga. Selain itu, meskipun bersifat usaha mandiri, pengurusan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS tetap sangat disarankan agar usaha Anda memiliki payung hukum yang jelas.

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