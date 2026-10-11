Danza Jadi Nama Baru Mobil Premium BYD

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Endang Wulansari

11 Oktober 2026, 21:04 WIB

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Jabarpos.id – Pasar otomotif Indonesia kembali dikejutkan dengan sebuah keputusan strategis dari raksasa produsen mobil listrik asal Tiongkok, BYD Motor Indonesia. Salah satu lini produk premium yang sebelumnya dikenal dengan nama Denza, kini secara resmi telah berganti identitas menjadi Danza khusus untuk pasar tanah air. Perubahan nama ini menandai babak baru bagi perusahaan dalam menavigasi dinamika hukum dan bisnis di Indonesia.

Keputusan perubahan nama ini bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, langkah berani ini diambil menyusul adanya sengketa merek dagang yang cukup alot. BYD dilaporkan mengalami kekalahan dalam proses hukum di tingkat tertinggi, di mana Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh BYD Company Limited. Dalam putusan hukum tersebut, MA justru mengabulkan permohonan kasasi dari pihak lawan, yakni PT Worcas Nusantara Abadi, yang memicu perlunya re-branding pada lini produk premium tersebut.

Danza Jadi Nama Baru Mobil Premium BYD
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menanggapi perubahan ini, Head of Public Relations and Government Relations BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, memberikan penjelasan resmi. Ia menyatakan bahwa transisi dari Denza ke Danza merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk terus memperkuat posisi mereka dalam industri mobilitas premium di Indonesia.

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"DENZA secara resmi berganti nama menjadi DANZA sebagai identitas merek di Indonesia," ujar Luther dalam keterangan resminya yang dikutip pada Minggu (11/10/2026).

Meskipun terjadi perubahan nama yang cukup signifikan, Luther menegaskan bahwa visi besar perusahaan tidak akan bergeser sedikit pun. Identitas baru, Danza, tetap akan mengusung filosofi yang sama, yakni fokus pada pengembangan teknologi mutakhir, kualitas produk yang unggul, serta layanan purna jual yang prima.

"Melalui identitas DANZA, kami akan terus menghadirkan inovasi teknologi, produk terbaik serta memperkuat layanan yang menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang," tambahnya.

Bagi para konsumen setia, perubahan nama ini diharapkan tidak memengaruhi pengalaman berkendara maupun standar kualitas yang selama ini telah dibangun. BYD berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang telah menjadi fondasi utama dalam operasional bisnis mereka di Indonesia. Luther menjamin bahwa standar pelayanan dan kualitas produk yang ditawarkan tetap akan berada pada level tertinggi, tanpa ada penurunan kualitas meskipun terjadi pergantian identitas merek.

Langkah rebranding ini menjadi catatan penting bagi industri otomotif nasional, di mana aspek legalitas merek menjadi faktor krusial dalam ekspansi bisnis global. Dengan hadirnya nama Danza, BYD kini bersiap untuk kembali bersaing di segmen mobil mewah, termasuk melalui lini produk MPV premium mereka, guna memenuhi ekspektasi konsumen Indonesia yang semakin dinamis dan melek teknologi.

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