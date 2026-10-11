Ameriza M Moesa Nakhodai BI Sumut

Jabarpos.id – Estafet kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara resmi berganti. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, secara resmi mengukuhkan Ameriza M. Moesa sebagai Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara yang baru. Prosesi pengukuhan yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di Medan pada Jumat (9/10/2026).

Penunjukan Ameriza menandai babak baru dalam upaya penguatan kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi di wilayah Sumatera Utara. Ia hadir untuk menggantikan Rudy Brando Hutabarat yang telah menyelesaikan masa tugasnya di posisi tersebut. Pergantian kepemimpinan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program-program kerja yang telah berjalan dengan baik selama ini.

Dalam keterangan resminya, pihak Bank Indonesia menekankan bahwa momentum pengukuhan ini bukan sekadar seremoni pergantian pejabat. Lebih dari itu, ini adalah titik awal untuk memperkokoh sinergi antarlembaga serta melanjutkan berbagai capaian positif yang telah diraih oleh kepemimpinan sebelumnya. BI berkomitmen untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah.

Ameriza bukanlah sosok baru di dunia perbankan sentral. Dengan rekam jejak yang sangat panjang, ia telah mengabdikan diri selama 30 tahun di Bank Indonesia. Pengalaman tiga dekade tersebut diharapkan menjadi modal kuat bagi Ameriza dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun lokal yang kian kompleks. Fokus utamanya adalah bagaimana BI dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Kehadiran orang nomor satu di Sumatera Utara tersebut menunjukkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi wilayah. Selain itu, hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala daerah, pimpinan perbankan, pelaku dunia usaha, serta berbagai mitra strategis lainnya.

Ke depan, Kantor Perwakilan BI Sumatera Utara di bawah komando Ameriza telah menyiapkan sejumlah agenda prioritas. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di pasar. Selain itu, percepatan digitalisasi sistem pembayaran akan terus didorong guna mendukung efisiasi ekonomi di era modern.

Tak hanya soal stabilitas, BI Sumut juga berkomitmen untuk terus membina dan mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan potensi daerah agar mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dapat berjalan secara inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.